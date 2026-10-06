Uñas de octubre 2026: 10 manicuras que serán tendencia, del efecto latte al rojo cereza

Esta temporada, las tendencias se concentran en acabados, texturas, efectos de luz y diseños que transforman una manicura sencilla, desde uñas que parecen hechas de vidrio hasta detalles metálicos, efectos magnéticos y propuestas inspiradas en joyería.

1. Glass nails: uñas con efecto de vidrio

Una de las propuestas más novedosas para octubre son las glass nails, que buscan que la superficie de la uña parezca transparente, húmeda y extremadamente brillante. El efecto se consigue combinando capas translúcidas con acabados de alto brillo, creando una apariencia casi cristalina.

La clave está en que la uña conserve cierta transparencia: no necesitas un color completamente opaco para conseguir el efecto.

2. Bubble nails: la manicura tridimensional

Las bubble nails llevan el volumen a las manos. Se caracterizan por pequeñas formas redondeadas que sobresalen de la superficie de la uña y crean un efecto tridimensional.

Es una alternativa para quienes quieren experimentar con nail art sin recurrir a dibujos tradicionales. La textura es, en este caso, la protagonista.

3. Manicura inspirada en joyería

En octubre también ganan fuerza las uñas decoradas con pequeños elementos metálicos, piedras, aplicaciones y detalles que recuerdan a una pieza de joyería.

La idea no es cubrir toda la uña de adornos, sino colocar un elemento estratégico: una pequeña piedra en la base, una línea metálica o un detalle que funcione como accesorio. El resultado puede llevarse incluso con una manicura corta.

4. Soft plaid: cuadros en versión delicada

El estampado de cuadros llega a las uñas, pero con una versión mucho más discreta. En lugar de reproducir un tartán completo, el diseño utiliza líneas finas que se cruzan sobre una base translúcida o suave.

Puedes llevarlo en todas las uñas o reservarlo para dos o tres dedos y combinarlo con una manicura lisa.

5. Tortoiseshell reinventado

El clásico efecto carey regresa, pero esta vez no tiene que cubrir toda la uña. Una opción más actual es utilizarlo únicamente en la punta, combinarlo con una base transparente o mezclarlo con detalles metálicos.

También funciona como una manicura diferente en cada dedo, alternando el estampado con superficies lisas.

6. Chrome francés

El French cambia de acabado. En lugar de una punta blanca tradicional, octubre propone llevar una línea metálica ultrafina sobre una base casi transparente.

El resultado mantiene la elegancia de una manicura francesa, pero incorpora un efecto espejo que hace que las manos se vean mucho más actuales. El micro French también continúa como una de las formas más sencillas de actualizar este clásico.

7. Dark aura: el efecto aura se vuelve misterioso

Si las uñas aura ya te parecían conocidas, esta versión cambia completamente el resultado. Las dark aura nails utilizan un centro luminoso que se difumina hacia tonos más profundos, creando una especie de halo alrededor de la uña.

La combinación entre degradado y contraste hace que el efecto se vea más sofisticado y menos dulce que las primeras versiones de esta tendencia.

8. Molten metallic: uñas que parecen metal líquido

El metal se convierte en protagonista con acabados que recuerdan a una superficie fundida. En lugar del chrome completamente uniforme, esta propuesta busca reflejos irregulares y una apariencia casi líquida.

El efecto puede utilizarse en toda la uña o solamente en detalles, como puntas, líneas curvas o pequeños elementos decorativos. Los acabados metálicos y las tonalidades joya están entre las propuestas destacadas para otoño de 2026.

9. Efecto latte, pero con textura

El latte no desaparece, pero puede llevarse de una forma mucho menos predecible. En lugar de una manicura beige completamente lisa, la propuesta para octubre incorpora capas translúcidas, brillo tipo vidrio o una textura ligeramente perlada.

El resultado conserva la apariencia discreta de los tonos café claro, pero con una dimensión diferente. Una de las versiones más recientes apuesta precisamente por un acabado cremoso y casi transparente.

10. Rojo cereza con acabado glossy

El rojo cereza sigue teniendo espacio en octubre, pero la actualización está en el acabado. La versión más actual se lleva muy brillante, casi como una capa de vidrio, y puede combinarse con uñas cortas de forma cuadrada o almendrada.

Si quieres una manicura clásica pero con un giro contemporáneo, esta es una de las opciones más fáciles de llevar. Los rojos profundos y las versiones tipo cherry noir están entre los tonos que destacan esta temporada.

¿Qué cambia en las manicuras de octubre 2026?

La diferencia esta temporada está en que el color deja de ser el único protagonista. Las tendencias de octubre experimentan con superficies magnéticas, transparencias, volumen, reflejos metálicos, estampados y pequeños detalles de nail art.

Por eso, si ya tienes suficientes manicuras en chocolate, borgoña o nude, puedes actualizar tus uñas cambiando el acabado: prueba un efecto vidrio, un French metálico, una textura tridimensional o una superficie magnética. El resultado puede sentirse completamente diferente sin necesidad de apostar por un color llamativo.