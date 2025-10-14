Uñas elegantes de Halloween: 5 diseños oscuros que puedes lucir todo el otoño 2025

Halloween no solo se trata de disfrazarse y lucir maquillajes llenos de fantasía: las uñas también se han convertido en una forma de expresar el espíritu ‘spooky’ de la temporada sin perder el toque de sofisticación. Este 2025, los diseños oscuros y misteriosos llegan con una nueva versión más chic para lucir unas uñas elegantes sin perder la temática de la celebración.

Desde tonos azules hasta estilos oscuros como las uñas vampy, estos son los cinco diseños de uñas ideales para lucir en Halloween y toda la temporada de otoño.

Uñas negras con fantasmas

El efecto cat eye sigue dominando el mundo de las uñas y este Halloween no será la excepción. Para este diseño se une al clásico negro para dar como resultado unas uñas magnéticas con forma fantasmagórica. El tono azul profundo de este diseño se acompaña a la perfección con las uñas almendra, pues con ellas logra mantener un aire sobrio y elegante.

Uñas nude ‘Bloody’

Si te encantan las uñas neutras, pero no quieres renunciar al toque temático de la temporada, no dudes en apostar por unas uñas ‘bloody’. Parten de una base nude y sobre ella se agrega el efecto de sangre, como si por las uñas se escurrieran gotas de esta. Esta es una propuesta discreta, pero llena de carácter, que combina elegancia, misterio y tenebrosidad. Este diseño es ideal para aquellas que prefieren un diseño sutil pero dramático.

Uñas azules con estrellas

Este diseño combina dos tendencias poderosas: el azul noche y los detalles metálicos. Sobre una base en azul profundo, aplica pequeñas estrellas en color oro o efecto cromado para lograr un diseño lleno de magia y misticismo. Además de ser perfecto para Halloween, estas uñas pueden adaptarse a eventos nocturnos o cenas otoñales.

Uñas moradas ‘witchy’

El morado es, sin duda, el color de las hechiceras modernas. Despierta la bruja que llevas dentro con este diseño, el cual apuesta por lograr unas uñas largas, tenebrosas, elegantes y muy femeninas. Este diseño se inspira en la tendencia de uñas aura, pero se realiza con dos colores característicos de la temporada, siendo el morado el protagonista.

Uñas vampy efecto aura

Otra de las grandes tendencias de la temporada, sin duda alguna, son las vampy nails o uñas vampiro. Estas respetan la estética gótica y sensual del vampirismo, tomando como base el color negro para plasmar sobre él un efecto aura en color vino o borgoña. Este diseño es ideal para cualquier momento del otoño, pero en Halloween son el plus que necesitas para elevar tu disfraz.

Las uñas elegantes son una posibilidad para este Halloween 2025; estos colores oscuros no solo te ayudarán a lucir unas manos tenebrosas y muy adecuadas a la temporada y el festejo, sino que serán tus aliados para lograr un manicure elegante y sofisticado.