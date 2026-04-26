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Belleza

Uñas Ladybug: 5 maneras de llevar este manicure retro que será el favorito de esta temporada

Entre lo retro y lo divertido, hay una estética que está volviendo a conquistar manos por todas partes… y no, no es la que imaginas.

Abril 25, 2026 • 
Karen Luna
Ladybug nails la tendencia en uñas largas y uñas cortas que conquistará en otoño.png

Uñas Ladybug: 5 maneras de llevar este manicure retro que será el favorito de esta temporada

Instagram @samrosenails

Hay tendencias que llegan con fuerza y otras que, simplemente, se sienten inevitables. Las uñas Ladybug pertenecen a esta segunda categoría: un diseño divertido, nostálgico y con ese toque retro que está conquistando redes y salones de belleza por igual. Inspiradas en las mariquitas —símbolo de buena suerte—, estas uñas combinan base roja y pequeños puntos negros, creando un estilo llamativo pero sorprendentemente versátil.

Aquí te dejo 5 maneras de sumarte a esta tendencia sin perder tu estilo.

1. Clásicas y minimalistas

La versión más fiel a la tendencia: uñas rojas con pequeños puntos negros. Este diseño recrea directamente el patrón de las mariquitas, logrando un look retro, limpio y muy reconocible. Perfecto si quieres algo llamativo pero elegante.

2. Con acento en una sola uña

Si prefieres algo más discreto, puedes llevar las Ladybug nails solo en una o dos uñas, dejando el resto en tonos nude o rojo sólido. Este estilo es ideal para quienes aman los detalles sutiles, pero con personalidad.

3. French con giro creativo

La manicura francesa también entra en juego. En lugar de la clásica punta blanca, se incorporan pequeños puntos o mini mariquitas en las puntas, creando un diseño original que mezcla lo clásico con lo divertido.

4. Efecto 3D para un look más trendy

Para quienes buscan algo más llamativo, los diseños en relieve están ganando popularidad. Las mariquitas pueden llevar un ligero volumen, lo que añade textura y convierte las uñas en un verdadero statement.

5. Con flores o detalles naturales

Otra forma de llevar esta tendencia es combinándola con elementos florales. Las flores blancas o pequeños detalles verdes potencian ese aire natural y fresco que caracteriza a este estilo, muy alineado con las tendencias “garden aesthetic”.

Por qué las uñas Ladybug están en todas partes

Más allá de lo visual, esta tendencia conecta con algo más emocional. Las mariquitas están asociadas con la buena suerte y la alegría, lo que convierte este diseño en algo más que una elección estética.

Además, su versatilidad es clave: pueden adaptarse tanto a uñas cortas como largas, con acabados minimalistas o más elaborados, sin perder su esencia.

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En un momento donde la belleza busca equilibrio entre lo divertido y lo sofisticado, las uñas Ladybug llegan como la opción perfecta. Porque sí, a veces un diseño pequeño puede transformar por completo el mood de tus manos… y esta temporada, todo apunta a que será en rojo con puntos negros.

Uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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