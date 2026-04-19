Uñas lavanda: 5 maneras de lucir este manicure primaveral con todo el estilo

Si hay un color que está dominando la temporada, es el lavanda. Suave, elegante y con ese aire romántico que inmediatamente te hace pensar en primavera, este tono se ha convertido en uno de los favoritos en tendencias de uñas y no es casualidad: los tonos lilas y violetas están viviendo un verdadero momento, gracias a su versatilidad y a lo bien que se adaptan a distintos estilos.

Lo mejor es que no hay una sola forma de llevarlo. Aquí te dejo 5 ideas de uñas lavanda para que elijas la que más va contigo.

1. Lavanda clásico: minimalismo que nunca falla

Si eres de las que ama lo sencillo pero elegante, el lavanda en acabado liso es perfecto, este estilo funciona increíble en uñas cortas o medianas y combina con absolutamente todo. Además, los tonos pastel como el lavanda aportan un efecto limpio y sofisticado sin esfuerzo.

2. Efecto “milky nails” en lavanda

Las uñas tipo “milky” siguen en tendencia, y en versión lavanda se ven aún más delicadas, se trata de un acabado semi translúcido que da ese efecto lechoso, muy natural. Este estilo se ha vuelto popular porque favorece todos los tonos de piel y crece de forma discreta, lo que lo hace ideal si no quieres retocar tan seguido.

3. Lavanda con brillo sutil

Si quieres algo más especial sin caer en lo exagerado, el brillo es tu mejor aliado. Puedes optar por un esmalte con shimmer o añadir pequeños destellos en una o dos uñas. El resultado es un manicure que capta la luz de forma elegante, perfecto para eventos o incluso para elevar tus looks diarios.

4. Diseños florales en tonos lavanda

Nada grita primavera como las flores, y llevarlas en tus uñas es una forma súper linda de sumarte a la temporada.

Puedes combinar una base lavanda con pequeños detalles florales blancos o incluso mezclar diferentes tonos lilas para un efecto más artístico. Este tipo de diseños se ha vuelto popular gracias a técnicas como el gel artístico, que permite crear acabados tipo acuarela.

5. Lavanda con efecto degradado (ombré)

El ombré sigue siendo un clásico, pero en lavanda se ve especialmente dreamy, puedes combinarlo con blanco, rosa suave o incluso tonos más intensos de morado. Este estilo es ideal si quieres algo diferente, pero que siga siendo elegante y fácil de llevar.

Lo que hace tan especial al lavanda es que se adapta a todos los estilos, desde los más minimalistas hasta los más creativos. Además, transmite calma, frescura y ese toque femenino que nunca pasa de moda.

