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Uñas matcha latte: 7 ideas de llevar este manicure perfecto para estilizar tus manos en verano

Si buscas un diseño elegante, fresco y que literalmente haga que tus manos se vean más estilizadas, este trend es para ti.

Abril 13, 2026 • 
Karen Luna
Street Style - Berlin - March, 2021

Uñas matcha latte: 7 ideas de llevar este manicure perfecto para estilizar tus manos en verano.

Getty Images

Si últimamente no dejas de ver tonos verdes suaves en todos lados, no es casualidad. Las uñas matcha latte se han convertido en una de las tendencias más fuertes del momento gracias a su vibra fresca, minimalista y súper elegante. Inspiradas en el famoso té japonés, este estilo apuesta por verdes cremosos, apagados y ligeramente lechosos que favorecen a todos los tonos de piel.

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Lo mejor es que ayudan a estilizar visualmente las manos, porque no generan tanto contraste como otros colores más intensos.

Por qué las uñas matcha latte están en tendencia

Este tono verde no es cualquier verde. Se trata de una mezcla entre pistache, oliva y beige, lo que lo convierte en un color versátil, moderno y fácil de combinar. ¡En pocas palabras, es el equilibrio perfecto entre lo llamativo y lo discreto!

Ideas de uñas matcha latte que estilizan tus manos

Aquí van las ideas más lindas (y cero aburridas) para sumarte a esta tendencia:

1. Matcha latte clásico

Un solo tono verde cremoso en todas las uñas. Minimalista, limpio y perfecto para alargar visualmente los dedos.

2. Francesas en verde matcha

La clásica punta francesa, pero en versión matcha. Es sutil, elegante y aporta un toque moderno sin exagerar.

3. Efecto glazed (tipo brillo espejo)

Agrega un top coat brillante o tipo glazed para lograr un acabado luminoso que eleva cualquier look.

4. Diseño mix & match

Combina diferentes estilos en cada uña: cuadros, líneas o detalles abstractos sobre base matcha. Ideal si te gusta algo más creativo.

5. Matcha con detalles dorados

Pequeños acentos en dorado hacen que este tono se vea aún más sofisticado y elegante.

6. Degradado suave (ombré)

Un difuminado entre verde matcha y nude crea un efecto visual que estiliza muchísimo las manos.

7. Flores o detalles delicados

Pequeños diseños florales sobre base matcha aportan un aire romántico y muy veraniego.

A diferencia de otras tendencias más cargadas, las uñas matcha latte funcionan porque apuestan por la suavidad y la armonía visual. No son estridentes, pero sí lo suficientemente especiales para elevar cualquier outfit.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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