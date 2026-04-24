Uñas sevillanas: la nueva tendencia en manicure inspirada en la Feria de Sevilla

Si hay una tendencia que está conquistando el mundo beauty esta temporada, son las uñas sevillanas, un estilo lleno de color, detalles y actitud que toma inspiración directa de la icónica Feria de Abril de Sevilla. Más que un diseño, es toda una estética que mezcla tradición, feminidad y ese toque festivo que lo cambia todo.

Y sí, es justo lo que necesitas si quieres unas manos que no pasen desapercibidas esta primavera.

¿Qué son las uñas sevillanas y por qué están en tendencia?

Las uñas sevillanas nacen de la esencia de las Feria de Abril de Sevilla, un evento donde la moda, el color y la cultura andaluza se viven al máximo. Durante esta celebración, los looks se llenan de volantes, lunares y tonos vibrantes… y ahora todo eso se traslada a las uñas.

En los últimos años, las uñas han pasado de ser un detalle secundario a convertirse en un elemento clave del estilismo, especialmente en eventos como la feria, donde cada detalle suma.

¿El resultado? Diseños que combinan colores intensos, patrones flamencos y acabados llamativos que evocan directamente el espíritu sevillano.

Los diseños clave de las uñas sevillanas

Lo que define esta tendencia es su inspiración cultural, aquí no hay minimalismo aburrido: todo gira en torno a destacar.

Entre los estilos más populares están:

Lunares (polka dots) , inspirados en los vestidos de flamenca

, inspirados en los vestidos de flamenca Colores vibrantes como rojo, fucsia, naranja o amarillo

como rojo, fucsia, naranja o amarillo Detalles florales , que recuerdan a las flores en el cabello

, que recuerdan a las flores en el cabello Contrastes marcados, combinando tonos intensos con bases neutras

Estos diseños encajan perfectamente con la estética de la feria, donde la moda mezcla tradición y modernidad cada año.

Incluso si no vas a Sevilla, este tipo de uñas logra capturar esa energía festiva que se siente en cada rincón del evento.

Por qué todo el mundo quiere uñas sevillanas en 2026

La clave de su éxito está en que son expresivas, alegres y muy versátiles. Puedes adaptarlas a un look más discreto o llevarlas al máximo con diseños más elaborados. Además, encajan perfecto con la tendencia actual de uñas como accesorio: ya no solo complementan, ahora protagonizan el look.