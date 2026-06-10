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Moda

Gigi Hadid confirma que los bikinis verdes son la tendencia más divertida del verano

Los colores clásicos siempre tienen un lugar en el verano, pero Gigi Hadid acaba de demostrar que hay un tono inesperado que merece toda nuestra atención.

Junio 09, 2026 • 
Karen Luna
Gigi Hadid

Gigi Hadid confirma que los bikinis verdes son la tendencia más divertida del verano

Getty Images

Cuando pensamos en bikinis de verano, los primeros colores que suelen venir a la mente son el negro, el blanco o los tonos vibrantes como el rosa y el naranja. Sin embargo, Gigi Hadid acaba de demostrar que el verde es un color inesperado dispuesto a conquistar las playas y piscinas durante los próximos meses.

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La modelo compartió recientemente una serie de fotografías en Instagram en las que apareció luciendo un bikini triangular verde oliva con acabado metálico, una apuesta fresca y diferente que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. El look, relajado pero sofisticado, confirma que los tonos inspirados en la naturaleza están viviendo uno de sus mejores momentos dentro de las tendencias de moda y swimwear.

El verde se convierte en el color estrella de los bikinis

Aunque durante años los tonos neutros dominaron las colecciones de baño, las tendencias de 2026 están apostando por colores más originales. Diversos reportes de moda coinciden en que los verdes suaves, pistacho, salvia y oliva están ganando protagonismo gracias a su versatilidad y a la forma en que favorecen distintos tonos de piel.

En el caso de Gigi Hadid, la elección de un bikini verde logró combinar dos tendencias en una sola pieza: los acabados brillantes y los colores inspirados en la naturaleza. El resultado es un look divertido, moderno y perfecto para quienes buscan salir de los clásicos sin arriesgar demasiado.

¿Por qué los bikinis verdes favorecen tanto?

Una de las razones por las que el verde está ganando terreno es su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Los tonos más claros, como el pistacho o la menta, aportan frescura y luminosidad, mientras que los verdes ofrecen un aire sofisticado.

Cómo llevar la tendencia al estilo de Gigi Hadid

La clave del look de Gigi no estuvo únicamente en el color, la modelo apostó por un diseño sencillo de triángulo, demostrando que no hacen falta estampados llamativos para destacar. Un bikini verde puede combinarse fácilmente con camisas blancas oversize, pareos en tonos arena o accesorios dorados para conseguir un look playero elegante y actual.

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Si estabas pensando en renovar tu colección de trajes de baño este verano, quizá sea momento de darle una oportunidad al verde. Después de todo, si una de las modelos más influyentes del mundo ya lo convirtió en protagonista de la temporada, todo indica que esta tendencia apenas está comenzando.

Gigi Hadid bikini
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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