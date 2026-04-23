Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas velo de novia: el manicure que ha reinventado las tradicionales french nails

Si eres de las que ama las uñas bonitas pero sin exceso, las uñas velo de novia podrían convertirse en tu nueva obsesión.

Abril 23, 2026 • 
Karen Luna
¿Cómo llevar el vanilla nails, el tono neutro que será tendencia en 2026?

Uñas velo de novia: el manicure que ha reinventado las tradicionales french nails

Instagram/@paulzenicouture

Si eres fan de las uñas elegantes pero sin complicarte demasiado, las uñas velo de novia se están convirtiendo en ese punto medio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Esta tendencia (también conocida como silk veil nails) toma como base la manicura francesa de toda la vida, pero la transforma en algo mucho más sutil, luminoso y actual. ¿El resultado? Un look que se siente natural, pero con ese toque pulido que hace que tus manos se vean increíbles sin esfuerzo.

La evolución de las french nails que no sabías que necesitabas

Durante años, la manicura francesa ha sido sinónimo de elegancia atemporal. Sin embargo, como toda tendencia, también ha evolucionado. Ahora, en lugar de las clásicas puntas blancas marcadas, las uñas velo de novia apuestan por capas translúcidas en tonos blancos o rosados, creando un efecto suave, casi imperceptible, como si la uña estuviera cubierta por un velo ligero.

Este acabado no es completamente brillante ni lechoso, sino más bien opalescente y delicado, lo que permite que la uña natural se vea más bonita, pero sin parecer “demasiado hecha”. Y ahí está la clave de su éxito: es ese equilibrio entre lo natural y lo cuidado que hoy domina las tendencias de belleza.

Minimalismo, elegancia y efecto “buena cara” en las manos

Lo interesante de este estilo es que conecta perfecto con lo que buscan muchas novias (y también quienes no lo son): verse como ellas mismas, pero en versión más luminosa. Hoy, las uñas ya no son solo un detalle, sino una extensión del estilo personal, especialmente en momentos importantes donde cada gesto queda fotografiado.

Además, esta tendencia encaja con la nueva ola de manicuras minimalistas que priorizan tonos suaves, acabados naturales y diseños discretos. Frente a opciones más marcadas como las milky nails o las french tradicionales, el efecto velo destaca por ser más ligero, fresco y versátil, perfecto tanto para una boda como para el día a día.

También puedes leer:
Efecto blooming en las uñas
Belleza
8 ideas de manicure floral: lleva la primavera en tus uñas
Mayo 15, 2025
 · 
Alondra Alvarez
3-cortes-nunca-sabes-peinarte-2.jpg
Belleza
¡Adiós a las coletas! Los 5 cortes de pelo más elegantes para brillar en la oficina
Mayo 19, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Al final, las uñas velo de novia no vienen a reemplazar a la manicura francesa, sino a darle un giro más moderno y relajado. Una prueba más de que, en belleza, lo clásico nunca desaparece… solo se reinventa con nuevas capas (literalmente) de estilo.

Uñas uñas minimalistas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
"ELLE X HOPE" - Photocall
Realeza
Lady Kitty Spencer reinventa el vestido rojo con corset en The Devil Wears Prada
Abril 23, 2026
 · 
Karen Luna
la-joya-reloj-que-celebra-a-mama-este-10-de-mayo-bulova-reloj-anillo.png
Moda y belleza
La joya-reloj que celebra a mamá este 10 de mayo
Abril 23, 2026
Paramount+'s "The Madison" New York Premiere
Entretenimiento
La elegancia de Michelle Pfeiffer: entrevista exclusiva sobre su vida, belleza y cine
Abril 23, 2026
 · 
Karen Luna
Nicole Kidman apuesta por las mechas grey blending, la tendencia rejuvenecedora del invierno.png
Belleza
¡Bye a las canas a los 50! 5 mechas que regalan un pelo sano y con brillo
Abril 22, 2026
 · 
Karen Luna