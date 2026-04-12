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Uñas vino tinto: 7 ideas de usar este manicure elegante a los 50 o más

Si estás buscando un color de uñas que sea clásico pero con mucha personalidad, el vino tinto es la respuesta.

Abril 11, 2026 • 
Karen Luna
Uñas cromadas

Uñas vino tinto: 7 ideas de usar este manicure elegante a los 50 o más

Getty Images

Hay colores que simplemente nunca fallan, el vino tinto es uno de ellos. Sofisticado, profundo y favorecedor, este tono se ha convertido en el favorito de muchas mujeres que buscan un estilo elegante sin esfuerzo, especialmente después de los 50.

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Por qué el tono vino tinto es perfecto a los 50+

El tono vino tinto (también conocido como borgoña o rojo oscuro) es tendencia en 2026 por su elegancia atemporal. Es un color que combina la intensidad del rojo con una profundidad más sofisticada, lo que lo hace ideal para estilos más pulidos.

7 ideas elegantes para llevar uñas vino tinto

1. Clásicas y brillantes

Una capa uniforme con acabado glossy. ¡Simple, pero impactante!

2. Con efecto gel o “vidrio”

El acabado brillante tipo espejo está súper en tendencia y aporta un look más sofisticado.

3. Uñas cortas y pulidas

Perfectas para el día a día porque se ven elegantes, prácticas y muy favorecedoras.

4. Con detalles dorados

Pequeñas líneas o puntos en dorado elevan el diseño sin hacerlo recargado.

5. Estilo francés oscuro

En lugar de blanco, usa vino tinto en la punta para una versión moderna.

6. Mate elegante

El acabado mate le da un toque más moderno y discreto.

7. Con efecto degradado

Un ligero ombré con tonos rojos o negros crea profundidad sin perder elegancia.

¡Algo que me encanta de este color es que no tiene edad! Al contrario, se ve incluso más elegante con el paso del tiempo, porque resalta la seguridad y el estilo personal.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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