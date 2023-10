5 películas por las que amamos a Meg Ryan

La “Novia de América” de los 90 y la reina de las comedias románticas protagoniza y dirige What Happens Later. Sin duda, éste es el mejor momento para recordar por qué amamos a Meg Ryan y cuáles son nuestras películas favoritas. En esta lista, ¿estará tu cinta preferida?

Tuvieron que pasar 10 años alejada del cine y ahora, a sus 61 años, Meg Ryan está dispuesta a retomar su lugar en Hollywood en una era que no considera la mejor para ella, pero no volverá a rendirse ante nadie.

Y es que además de saber que nadie olvida su tremendo declive, Meg Ryan sufrió quejas por su ‘deformación física’. “Hay mucho odio en el mundo de hoy. Es tan fácil juzgar ahora”, reveló tras conocer las críticas a su aspecto cuando apareció en redes sociales junto a Michael J. Fox.

¿Qué pasó con Meg Ryan?

Su cara con posibles excesos de rellenos faciales era por demás irreconocible, pero Meg se mantiene firme ante los haters. “Francamente, no presto mucha atención”.

Hay mucho odio en el mundo de hoy. Es tan fácil juzgar ahora Meg Ryan

Ahora más que nunca está decidida a mostrarse tal como la recordamos, con su baño de madurez por el paso natural del tiempo y una historia que suena a comedias románticas acostumbradas.



Sí, quizá extrañamos a Tom Hanks junto a ella, pero ahora se trata de una Meg Ryan más completa, madura y dispuesta a echar por tierra aquellas críticas que la pusieron contra la pared y la dejaron fuera de una industria que está dispuesta a reconquistar.

Películas por las que la amamos

En lo que podamos ver el nuevo proyecto de Meg Ryan, hacemos una lista de las películas que nos hicieron admirarla, sufrir con ella, reír y, en algunas ocasiones, hasta creer en el amor:

1) When Harry Met Sally

Si aún no la has visto, no esperes más. Es una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos. Te contamos brevemente de qué se trata. La historia comienza enn 1977, cuando los recién graduados Harry Burns (Billy Crystal) y Sally Albright (Meg Ryan) comparten un viaje en automóvil de Chicago a Nueva York.

Durante el viaje, la pareja discuten sobre si los hombres y las mujeres pueden alguna vez ser realmente amigos estrictamente platónicos. La pareja se encuentra años después, con una actitud más madura, se convierten en amigos y algo más.

El guión original de la historia lo escribió la genial Nora Ephron y como mejor amiga de Sally (Meg) actúa la fabulosa Carrie Fisher. Por si fuera poco, hay algunos lookazos que vuelven a estar de moda.

Citando a Rita Kempley, de The Washington Post: “Cuando Harry conoció a Sally... es una comedia dulce y acogedora, un romance deslumbrado en Manhattan que, como una melodía de Gershwin, convierte los suspiros y las miradas, las riñas y las reconciliaciones, todos los clichés del corazón en una melodía contagiosa.”

2) Sleepless in Seattle

La cinta se centra en Sam Baldwin (Tom Hanks), quien se traslada a Seattle con su hijo, Jonah (Ross Mallinger), después de que se murió su esposa. Jonah nota la tristeza de su padre y llama a un programa de radio para encontrarle una nueva pareja a su padre. Por complacer a su hijo, Sam toma el teléfono y comienza a hablar de sus sentimientos.

Cuando Annie Reed (Meg Ryan) escucha a Sam, se enamora de sus sentimientos y decide escribirle una carta para coordinar un romántico encuentro. Sin embargo, Annie está comprometida y las situaciones se complican.

“Sleepless in Seattle” (en toda la ciudad) es un verdadero encanto. Es una comedia romántica sobre una relación a larga distancia. Enfatice “romántico”. Enfatice “comedia”. Ofrece ambos”, cuenta el crítico Michael Wilmington, en su reseña en Los Ángeles Times .

En Sleeping in Seattle, Meg Ryan explora las relaciones a distancia y las segundas oportunidades. AFP

3) City of Angels

Antes de ver esta película, debes comprar un par de cajas de pañuelos desechables. Prepárate para llorar. Además, tenemos que ser hablar con sinceridad, la crítica no amó para nada esta película de corte romántico.

Vamos a la historia, Seth (Nicolas Cage) es un ángel que deambula por el área de Los Ángeles, él es invisible para los humanos. Cuando la muerte de una persona está cerca, Seth pasa pasa más tiempo cerca de él. De pronto, Seth descubre a la cirujana cardíaca Maggie (Meg Ryan). El flechazo es inmediato, por lo que decide renunciar a su inmortalidad para volverse una entidad mortal y sentimental.

Emanuel Levy, en su reseña para Variety, comenta: “Como remake, no es tan poético como la obra maestra de Wenders, Wings of Desire, pero está magníficamente montado (por el lente John Seale) y contiene actuaciones conmovedoras de Nicolas Cage y Meg Ryan que se desvían de sus respectivas imágenes en pantalla”.

You’ve Got Mail

La química de Tom Hanks y Meg Ryan fue maravillosa en la pantalla grande. En esta historia, la pareja central comienza con una abierta rivalidad. Por un lado está Kathleen Kelly (Meg Ryan), dueña de una pequeña librería. Por otro, Joe Fox (Tom Hanks), el propietario de una cadena corporativa de venta de libros, que se instalo al otro lado de la calle.

Confrontados en la vida real, la pareja comienza un relación en línea, a través de correos electrónicos. Sin saber que estaban interactuando, Kathleen y Joe inician un intenso romance. Cuando Joe descubre la identidad de su enamorada, tendrá que decidir si ser fiel al amor o su proyecto de vida.

En su reseña, Jack Mathiews, de Los Angeles Times, menciona: “No se puede negar la química entre Hanks, cuyas comparaciones con Jimmy Stewart se están volviendo molestamente precisas, y Ryan, cuya ternura de colegiala finalmente está adquiriendo una capa de confianza madura”.

Kate & Leopold

Es una historia romántica, pero también es una película de fantasía. Por un lado veremos la vida de Kate McKay (Meg Ryan), una ejecutiva moderna típica del siglo XXI. Por otro, Leopold, el tercer duque de Albany, es un caballero encantador y soltero de finales del año 1800.

Hasta que un desajuste en la línea del tiempo hace que Leopold “viaje” a Nueva York, y conozca a Kate, se enciende el potencial para un romance moderno y anticuado.

Laura Bushell, en BBC.com, comentó: “Divertida a veces, insoportablemente sensiblera en otras, Kate y Leopold resulta cómoda para los viejos románticos”.



Entre las artistas que amamos, Meg Ryan ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones. Su carisma en la pantalla grande, nos conquistó y esperamos con ansias su regreso. Pero, cuéntanos, ¿están tus películas favoritas en esta lista?