Esta es la trágica historia de los hijos biológicos y adoptados de Tina Turner —incluyendo el que se suicidó

Tina Turner tiene 60 décadas de carrera, pero a lo largo de su vida profesional también se ha visto envuelta la privada —y aquí entra el tema de la maternidad. Tina, quien este año cumple 83 años (26 noviembre 1939), tiene cuatro hijos entre adoptados y biológicos.

¿Cuántos hijos tiene Tina Turner?

Tina tiene cuatro hijos; sus hijos biológicos son Craig Raymond Turner (de su relación con Raymond Hill) y Ronald Renelle Turner (de su matrimonio con Ike Turner). Y adoptó los dos hijos de Ike Turner, Ike Turner Jr. (1958) y Michael Turner (1960).

hijos tina turner

¿Qué pasó con Craig Raymond Turner, el hijo mayor de Tina Turner?

Craig Raymond nació cuando Tina Turner tenía 18 años, producto de la relación que sostuvo con el saxofonista Raymond Hill. Tina se mudó con Raymond, quien a su vez vivía con Ike Turner, pero terminaron cuando nació su hijo y la cantante se hizo cargo de Craig como madre soltera.

Años después, Tina se casó con Ike Turner y éste adoptó a Craig como suyo. Este joven que Tina describía como una persona callada y tímida, se suicidó en 2018 en su estudio de California. Al año siguiente, la intérprete de What's Love Got to Do habló en público sobre lo sucedido: “creo que Craig estaba solitario, supongo que por eso lo hizo. Tengo fotos de él sonriendo, y presiento que ya está en un mejor lugar”.

Hijos Tina Turner /getty

En la ceremonia luctuosa, Tina dirigió palabras de melancolía a través de Twitter: “hoy es mi día más triste como madre; finalmente me despedí de mi hijo, Craig Raymond Turner cuando reuní a mi familia para aventar las cenizas por la costa de California. Tenía 59 cuando murió trágicamente, pero siempre será mi bebé”.

Quién es Ronnie Renelle Turner, el segundo hijo de Tina Turner

Después de su relación con Raymond Hill, Tina e Ike Turner fueron amigos y empezaron a salir hasta 1960 y después se casaron. A pesar de que Ike era novio de Lorraine Taylor y fue acusado de violencia, Tina se quedó con él y ese mismo año tuvieron a su primer hijo juntos, Ronnie Renelle Turner.

Hijos Tina Turner /getty

Ronnie siguió los pasos de sus dos padres y se dedicó a la música, pero también se dedicó a la actuación por un momento de su vida —apareció en la película con el mismo nombre de la canción What's Love Got to Do With It. Después de toda esta presencia en el mundo del entretenimiento, se dedicó a ser corredor de bienes raíces en Los Ángeles, California, y está casado con la cantante francesa-americana Afida Turner y juntos tienen dos hijos.

Quiénes son los hijos adoptivos de Tina Turner

Ike Turner tuvo seis hijos, pero Tina Turner adoptó dos de la relación larga que tuvo con Lorraine Taylor. El mayor es Ike Turner Jr, quien tiene un Grammy, y el menor es Michael Turner, quien vive una vida muy tranquila y fuera del foco mediático.

Ike Turner Jr e Ike Turner /getty

Hablando con el Daily Mail, Turner Jr. mencionó que vive muy alejado de su madre biológica. “Tina me crió desde que tengo dos años. Es la única madre que he conocido. No he hablado con mi mamá desde Dios sabrá cuándo —probablemente alrededor del 2000. Y no creo que ninguno de mis hermanos ha hablado con ella en mucho tiempo”.