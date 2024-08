Alain Delon murió a los 88 años, considerado “el hombre más bello del siglo XX” y leyenda del cine francés

En el séptimo arte será recordado por sus actuaciones en Rocco y sus amigos, el Gatopardo y El Samurái, pero en la cultura popular no se olvida su talento y su poder de seducción, que lo convirtieron en el galán francés por excelencia, nos referimos a Alain Delon, quien murió a los 88 años.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo están profundamente entristecidos al anunciar el fallecimiento de su padre. Murió pacíficamente en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia” fue el comunicado con el que la familia compartió la lamentable noticia.

El núcleo familiar más cercano al actor pidió que sea respetada: “su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso”.

De sus 88 años, se considera que 60 los dedicó al cine. Siendo los últimos años los más complicados, pues había sufrido un ataque vascular cerebral en 2019. Desde ese momento había reducido al mínimo sus apariciones públicas, recluyéndose en su propiedad de Douchy, una finca boscosa a 120 kilómetros al sureste de París.

Sé lo complicado que es marcharse. Porque me voy. Pero no me iré sin decirles y darles las gracias. Alain Delon

El último adiós de Delon

Una de sus últimas apariciones públicas más comentadas ocurrió en el Festival de Cannes de 2019, cuando se le entregó la Palma de Oro de Honor, su única estatuilla en el evento de cine francés. Entonces, el discurso que dijo el actor se interpretó como una despedida.

“Cuando empecé este trabajo, me dijeron: que lo complicado era llegar a trabajar en lo que te gustaba, pero no fue difícil. Lo que ha sido más duro ha sido mantenerse. Y yo duré. Estuve 62 años. Y ahora también sé lo complicado que es marcharse. Porque me voy. Pero no me iré sin decirles y darles las gracias. He estado haciendo mi trabajo toda mi vida y lo he hecho lo mejor que he podido. Esta noche esta proyección me ha emocionado. Me ha mostrado un montón de cosas. Hice el trabajo que me gustaba dirigido por los mejores y los más grandes. Si hoy soy una estrella es gracias al público, a quienes les debo todo, a nadie más”.

Considerado el hombre más bello del cine, Delon protagonizó sus más grandes éxitos de los años 60 y 70. Getty Images

No ganó un Oscar, pero su peso en el cine lo colocan por encima del gremio actoral. Entre los reconocimientos que recibió destacan: un César Award como Mejor Actor por Notre histoire (1985), Oso de Oro Honorario por su carrera en el Berlin International Film Festival (1995), una Cámara de Oro por su trayectoria Golden Camera (1998).

Leyenda del cine

Alain Delon nació el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, Francia. Tuvo una infancia complicada, marcada por el divorcio de sus padres y su paso por varios internados. A los 17 años, se unió a la Marina francesa, donde sirvió como paracaidista en la guerra de Indochina.

Su carrera en el cine despegó tras un viaje a Cannes, donde fue descubierto por productores y directores, lo que le abrió las puertas a importantes papeles en películas como A pleno sol y Rocco y sus hermanos. Por su talento, sensualidad y presencia en la pantalla, Alain rápidamente se consolidó como uno de los íconos del cine europeo, especialmente en las décadas de 1960 y 1970.

Considerado uno de los hombres más bellos del siglo XX, la fama de Alain no conocía fronteras. Sin embargo, él nunca hizo realmente la transición a Hollywood.

La muerte de Alain Delon es una pérdida irreparable para el cine mundial. Su magnetismo y talento innato lo convirtieron en uno de los actores más icónicos de su generación. Películas como El samurái, La piscina y Borsalino son un legado que perdurará en el tiempo y que nos recordará siempre su presencia en la pantalla.