Anne Hathaway emociona a sus fans al anunciar que está embarazada por tercera vez: VIDEO

Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para Anne Hathaway después de que la actriz anunciara que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La noticia fue revelada a través de un video compartido en sus plataformas digitales, donde la estrella de Hollywood mostró su embarazo y recibió una inmediata ola de cariño por parte de sus seguidores.

A sus 43 años, la protagonista de películas como The Devil Wears Prada, Les Misérables y The Princess Diaries vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. La pareja, que está casada desde 2012, ya es madre y padre de dos niños: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

El anuncio no tardó en convertirse en tema de conversación entre los fanáticos de la actriz, quienes celebraron esta nueva etapa familiar.

El video con el que Anne Hathaway confirmó la noticia

Fue a través de un video publicado en Instagram donde Anne Hathaway confirmó su tercer embarazo. La actriz acompañó la publicación con un breve mensaje que rápidamente captó la atención de millones de personas.

La noticia llega en un momento especialmente exitoso para la intérprete, quien continúa sumando proyectos cinematográficos de alto perfil mientras mantiene una vida familiar relativamente alejada de los reflectores.

Algo que siempre ha llamado la atención de sus seguidores es la manera en que Hathaway logra equilibrar su carrera profesional con su faceta como madre, una experiencia sobre la que ha hablado en distintas entrevistas a lo largo de los años.

Su faceta más personal: la maternidad

Aunque suele ser reservada con su vida privada, Anne Hathaway ha compartido en ocasiones que la maternidad ha transformado profundamente su perspectiva de vida. En entrevistas anteriores ha explicado que convertirse en madre le permitió sentirse más centrada y conectar de una manera distinta consigo misma.

También ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó en su camino hacia la maternidad, algo que fue ampliamente valorado por sus seguidores debido a la honestidad con la que abordó el tema.

Una nueva etapa para la familia Hathaway-Shulman

La llegada de este tercer bebé representa un nuevo capítulo para la actriz y su familia. Mientras sus seguidores esperan más detalles sobre el embarazo, los mensajes de apoyo continúan multiplicándose en redes sociales.

