Así fue como Justin Trudeau confirmó que está enamorado de Katy Perry

La última semana de julio nos trajo muchas sorpresas, algunas de ellas incluyeron la confirmación de romances o avistamientos de parejas del medio del espectáculo que no esperábamos ver juntas, como el caso de Ana de Armas y Tom Cruise. Otros que no pasaron desapercibidos fueron Katy Perry y Justin Trudeau.

El pasado martes, TMZ compartió un video en el que se podía observar al ex primer ministro compartiendo una cena con la cantante de Hot and Cold, y por supuesto que esto comenzó a levantar rumores de que entre ambos podría existir un vínculo amoroso.

Justin Trudeau, ¿se declara enamorado?

De acuerdo con información recaba por CNN, quienes se acercaron a la consultora de comunicación de Le Violon, restaurante en el que la pareja compartió su cena, la pareja estuvo en el restaurante ubicado en Montreal la noche del lunes.

Samantha Jin declaró que la actitud de ambos no era para nada romántica, más bien reservada, tanto que ni el personal del restaurante, ni comensales se acercaron a pedirles fotos, “tenían una actitud relajada, no hubo muestras de afecto ni nada por el estilo” le confió Jin al medio.

¿Katy Perry y Justin Trudeau están saliendo?

Hasta el momento ninguno de los dos han salido a declarar nada, sin embargo, la razón por la que la cantante estuviera en Canadá esta semana es que forma parte de los países de su Tour The Lifetimes Tour, donde ofrecería dos conciertos.

Según lo reportado por CNN, la portavoz del ex primer ministro no ha respondido a la solicitud de cuestionamientos sobre la cena, lo mismo por parte de la cantante.

Sin embargo, otra razón por la que las especulaciones siguen latentes es que Justin fue visto disfrutando de uno de los conciertos que Katy ofreció en el país.

Justin Trudeau spotted at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/BKx8b87sPT — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2025

Durante su show en el Centre Bell de Montreal el pasado 30 de julio, la asistencia de Trudeau no pudo pasar desapercibida. Fanáticos y asistentes se encargaron de difundir en redes el show de la intérprete de Teenage Dream y en muchos videos se puede apreciar a un Justin relajado y feliz disfrutando del evento.

Cabe recordar que a hace tan solo unas semanas Katy anunciaría su ruptura con Orlando Bloom, quien fuera su pareja por nueve años y con quien procreó una hija, la pequeña Daisy Dove.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, las coincidencias han encendido la sospecha mundial de que entre ambos está sucediendo algo. ¿Estaremos viendo a Justin Trudeau listo para recibir de nuevo al amor luego de dos años de su separación?