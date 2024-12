Brad Pitt: Su historial amoroso, de Jennifer Aniston, pasando por Angelina Jolie, hasta Inés de Ramón

Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ha sido objeto de atención no solo por su talento en la pantalla, sino también por su vida amorosa. Desde sus inicios en la industria, el corazón del actor ha sido noticia, pasando por romances intensos, matrimonios mediáticos y rupturas que han conmocionado al mundo del espectáculo.

Brad cumple 61 años

Nacido en Shawnee, Oklahoma, el 18 de diciembre de 1963, William Bradley Pitt, más conocido como Brad Pitt, creció en un hogar cristiano en Springfield, Missouri. Tras sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se inclinó por el periodismo y la publicidad, Pitt tomó la audaz decisión de abandonar la universidad y mudarse a Los Ángeles para perseguir su verdadera pasión: la actuación.

Brad Pitt en 1988 Getty Images

Los inicios de Pitt en la industria del entretenimiento no fueron fáciles. Consiguió pequeños papeles en televisión y cine, trabajando arduamente para hacerse un nombre en Hollywood. Su gran salto a la fama llegó en 1991 con su icónico papel en Thelma & Louise, donde interpretó a un seductor autoestopista que cautivó al público.

A partir de ahí, su carrera experimentó un ascenso meteórico, demostrando su versatilidad en películas tan dispares como el drama épico Leyendas de pasión, el thriller psicológico Se7en y el provocador Fight Club. Estos roles lo consolidaron como uno de los actores más destacados y solicitados de Hollywood. Su talento ha sido reconocido con múltiples nominaciones al Óscar, culminando en un triunfo en 2020 por su papel en Once Upon a Time in Hollywood. Además de sus éxitos en la pantalla grande, Pitt ha dejado su huella como productor a través de su compañía Plan B Entertainment

El historial amoroso de Pitt

A lo largo de los años, el actor ha estado vinculado románticamente con algunas de las mujeres más bellas y talentosas de la industria del entretenimiento.Esta es la lista de sus relaciones más destacadas:

Los primeros amores y su ascenso a la fama



Sinitta : A finales de los 80, antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Brad Pitt tuvo un breve romance con la cantante británica . Esta relación temprana marca el inicio de su vida sentimental bajo el ojo público.

: A finales de los 80, antes de convertirse en una estrella de Hollywood, . Esta relación temprana marca el inicio de su vida sentimental bajo el ojo público. Jill Schoelen : Brad Pitt inició una relación con la actriz estadounidense Jill Schoelen, a quien conoció durante el rodaje de Cutting Class (1989). Su romance fue tan intenso que culminó en un compromiso. Sin embargo, la relación no perduró y fue Schoelen quien decidió poner fin al compromiso.

: Brad Pitt inició una relación con la actriz estadounidense Jill Schoelen, a quien conoció durante el rodaje de (1989). Su romance fue tan intenso que culminó en un compromiso. Sin embargo, la relación no perduró y fue Schoelen quien decidió poner fin al compromiso. Juliette Lewis: A principios de los 90, Pitt mantuvo una relación de varios años con la actriz, a quien conoció durante el rodaje de Too Young to Die? (1990). Esta pareja, con una diferencia de edad considerable, fue una de las más comentadas en su momento.

Brad Pitt y Juliette Lewis mantuvieron una relación de cuatro años. Getty Images

Relaciones fmosas y rupturas mediáticas

Gwyneth Paltrow: Se7en (1995), consolidándose con un compromiso matrimonial, en 1996. Sin embargo, a pesar de las altas expectativas de boda, la pareja decidió poner fin a su relación meses después, en 1997. ¿La razón? Paltrow no estaba lista para casarse.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow estuvieron juntos de 1994 a 1997, Archivo

Jennifer Aniston : Sin duda, una de las relaciones más icónicas del actor fue la que tuvo con Aniston. Su boda en el año 2000 fue uno de los eventos más mediáticos de la década. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en 2005, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Pitt. Jennifer Anniston y Brad Pitt estuvieron juntos durante 7 años, pero casados durante 5. Archivo

Angelina Jolie : Sus caminos se cruzaron durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, dando inicio a una de las relaciones más mediáticas de Hollywood, conocida como ‘ Brangelina Su unión, marcada por un intenso escrutinio mediático, se consolidó con el matrimonio en 2014 y la formación de una familia numerosa, compuesta por seis hijos. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2016, cuando Jolie solicitó el divorcio, generando gran conmoción en el mundo del espectáculo.

Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt en 2016 en medio de acusaciones de abuso Archivo

Rumores y Nuevos Comienzos

Charlize Theron : En 2019, la prensa rosa se hizo eco de rumores que vinculaban sentimentalmente a Brad Pitt y Charlize Theron. No obstante, a pesar de la gran expectación mediática, ninguno de los dos famosos se pronunció al respecto.

En 2019, la prensa rosa se hizo eco de rumores que vinculaban sentimentalmente a Brad Pitt y Charlize Theron. No obstante, a pesar de la gran expectación mediática, ninguno de los dos famosos se pronunció al respecto. Inés de Ramón:

Dran e Inés comenzaron a salir a finales de 2022 y oficializaron su relación en el Festival de Cine de Venecia en 2024. Getty Images

Desde sus inicios junto a Juliette Lewis, pasando su matrimonio con Jennifer Aniston, sin olvidar su mediática separación de Angelina Jolie, hasta su presente junto a Inés de Ramón, el actor ha demostrado que su corazón sigue latiendo con fuerza. A pesar de los altibajos, el actor ha sabido reinventarse y encontrar la felicidad en cada etapa de su vida.