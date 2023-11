¿Cómo decoran Paris Hilton y otras ‘celebrities’ su árbol de Navidad?

Ahora que la Navidad está muy cerca, varios famosos y celebrities como Paris Hilton, ya se han puesto a modo con la temporada y comenzaron a compartir la decoración de su árbol navideño, a través de sus redes sociales.

Así que si todavía no has puesto tu pino porque no tienes ni idea de cómo decorarlo, entonces puedes tomar de inspiración a estas celebs para armarlo.



Paris Hilton

La socialité y empresaria recientemente compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hijo Phoenix, en donde además nos presume su árbol de Navidad rosa, decorado con luces rosadas a juego y adornos blancos y rosados.

Paris Hilton y Ximena Navarrete ya han decorado sus casas por la temporada navideña Getty Images

Ximena Navarrete

La ex Miss Universo también ha demostrado su espíritu navideño a través de sus redes sociales, dejándonos ver cómo decoró para este año su árbol. Ximena Navarrete optó, esta vez, por un arbol verde con luces de un solo tono, detalles de cristal y ornamentos en blanco, gris y plata como esferas, duendes, cojines y cascabeles. Una gran idea si quieres una decoración sobria y elegante.

Jaydy Michel

La esposa del ex futbolista Rafa Márquez se ha sumado a la fiebre navideña y prueba de ello es el video que subió a su Instagram, en donde se ve a ella, junto a su hijo y su esposo, armando y decorando el árbol con esferas rojas y plateadas, así como luces a juego. Sin duda, de ahí puedes sacar ideas si no quieres complicarte la vida con la decoración.

Brooke Shields y Jaydy Michel eligieron el color rojo como una de las tonalidades para decorar su árbol navideño Instagram

Brooke Shields

La modelo y actriz de 58 años de edad presumió en su perfil una imagen junto a su esposo y sus hijos, celebrando el Día de Acción de Gracias, y en la misma también podemos ver de fondo una decoración navideña, por lo que asumimos que ya está lista para estas fechas.



Georgina Rodríguez

Otra de las celebrities que ya tiene todo listo para la Navidad es la pareja de Cristiano Ronaldo, y como ya sabemos de sus extravagancias, Georgina Rodríguez adornó su casa con una pista de hielo, una villa de churros y un conjunto de figuras navideñas gigantes de led, así como pares de patines, avalanchas y andaderas.