It’s time!: Conoce por qué Mariah Carey se descongela, pero sin el título oficial de “Reina de la Navidad”

Desde 1994 hasta la fecha, basta con que pase la página del calendario de octubre hacia la de noviembre para que el nombre de Mariah Carey vuelva colocarse en tendencia en la redes sociales, debido a que el nombre de la popular cantante estadounidense prácticamente ya se ha convertido en un sinónimo de diciembre y de la Navidad.

Sin embargo, a pesar de que aún falte más de un mes para la celebración de las posadas y la Noche Buena, Carey al igual que otras marcas, ya se ha anticipado a los festejos y ha inaugurado oficialmente la época navideña por medio de redes sociales, donde, como cada año, ha reaparecido, al grito de “"It’s tiiiiiiiime!” (“es hora” en español).

En el video que marca el retorno de Mariah, publicado el 1 de noviembre pasado en todos sus perfiles, representa de manera un tanto irónica, el hecho de que la fama actual de la cantante se debe únicamente a su gran éxito musical titulado “All I want for Christmas is you”, el cual logra colocarse cada diciembre en los primeros lugares de reproducción en las plataformas de streaming, mientras que el resto del año la población simplemente ignora la existencia de la intérprete de otros temas como “El amor que soñé“.

Mariah Carey no puede ser llamada “Reina de la Navidad”

Sabiendo la mina de oro que representa el hecho de ser asociada directamente con una de las festividades más importantes del calendario, Mariah Carey ha buscado patentar el título de “Reina de la Navidad”, fracasando rotundamente en el intento, pues la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha apelado a su solicitud, argumentando que ya otra cantante posee dicho nombramiento de manera oficial.

La competencia directa de Carey se trata de Elizabeth Chan,intérprete de otros clásicos pop navideños como “Christmas (Baby Please Come Home)”,"Winter Wonderland” y"White Christmas”.

Incluso artistas juveniles, como Justin Bieber, han recurrido a Miriah para potenciar sus éxitos navideños Youtube Justin Bieber

Chan afirma que Mariah busca monopolizar la Navidad a perpetuidad, ante lo cual está completamente en contra, pues esta tradición es de todos.

“Eso no es lo correcto. La Navidad es para todos.Está pensada para compartirla, no para poseerla”, dijo la “otra reina de la Navidad” en una entrevista concedida a Variety, en agosto de 2022.

Mientras tanto y sin título oficial, la popular estadounidense ya ha “vuelto” oficialmente de su descanso anual, el cual toma de febrero a noviembre, y se muestra lista para seguir deleitando cada una de las reuniones decembrinas por medio de su popular tema, el cual ya resulta todo un infalible para animar las fiestas y despertar el espíritu festivo en chicos y grandes.