¿Cómo sobrellevan los hijos de Céline Dion su enfermedad?

Esta semana han surgido malas noticias sobre la salud de Céline Dion, pues su familia informaba recientemente que, a raíz del síndrome de la persona rígida que padece, ha perdido el control de sus músculos. Sin embargo, este mal momento también ha afectado a sus tres hijos, quienes a pesar del sombrío panorama, no dejan de apoyarla en todo momento.

Desde que la artista tiene este diagnóstico, ellos han sido su principal apoyo, aunque no es la primera vez que pasan por una situación tan difícil. Recordemos que René Angelil, el esposo de la canadiense y padre de sus hijos, murió a causa de un cáncer de garganta en 2016. Así pues, también han sido su piedra angular y han respaldado a su madre con madurez y fortaleza, a pesar de su corta edad.

Los hijos de Céline Dion se han convertido en su gran apoyo Instagram

En este sentido, la misma Céline ha afirmado que, además del increíble soporte de su equipo médico, sus hijos se han convertido en ese apoyo y la han llenado de esperanza, por lo que ellos no dejan de darle alegrías y cuidados en este momento que tanto los necesita.

Por eso es muy importante resaltar su resiliencia en esta situación, pues los tres han tenido que lidiar con la angustia que les provoca la enfermedad de su madre, quien el año pasado reveló a sus fans que se retiraba de los escenarios debido a su enfermedad.

¿Quiénes son los hijos de Céline Dion?

Fue en diciembre de 1994 cuando Céline Dion y su manager René Angélil —quien era 28 años mayor que ella— se casaron en la basílica de Notre Dame en Montreal, Canadá. Su relación causó mucha polémica por la clara diferencia de edades, pero eso no fue obstáculo para que su relación floreciera.

René-Charles, de 22 años, es el hijo mayor de Céline Dion Instagram

Durante su matrimonio, procrearon a tres hijos: su primogénito René-Charles, de 22 años, y los gemelos Eddie y Nelson, de 12. Aunque la maternidad de la canadiense tampoco fue fácil, pues por años luchó para poder quedar embarazada.

Por su parte, el hijo mayor de la familia sigue los pasos de su progenitora en el mundo de la música y también ha expresado la profunda admiración e inspiración que siente hacia ella.

Los gemelos Eddy y Nelson ya han crecido bastante Instagram

Mientras que Eddy y Nelson, quienes no poseen un gran parecido físico aunque son gemelos, ya han crecido bastante a sus 12 años. En varias fotografías que ha compartido la intrérprete de My Heart Will Go On en su cuenta de Instagram, ya se les ve casi adolescentes, fuertes y muy cercanos a su madre.