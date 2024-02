Conoce la historia de Reesa Teesa, la mujer que se casó con un mentiroso compulsivo

El caso de Reesa Teesa ha captado la atención a nivel mundial. La historia de esta mujer sobre su experiencia al conocer, casarse y finalmente divorciarse de un hombre compulsivo mentiroso ha conmovido a las personas en las redes sociales, especialmente en TikTok. En esta plataforma, la estadounidense comparte todos los detalles a lo largo de una serie de más de 50 videos.

La serie lleva el nombre de Who TF Did I Marry? (¿Con quién diablos me casé?, en español), y en cada video, Teesa comparte progresivamente detalles desgarradores sobre el matrimonio ficticio que sostuvo con un hombre que resultó no ser quien ella pensaba que era.

“Voy a ser sincera, incluso si eso me hace quedar mal. Voy a ser honesta, pero tampoco voy a faltarle el respeto a nadie que estuvo involucrado”, expresó la mujer en su primer episodio, antes de volverse viral y famosa.

¿De qué trata la historia de Reesa Teesa? El resumen

Reesa Teesa cuenta que conoció a un hombre llamado “Legion” en una aplicación de citas.

Tras varias salidas, se enamoró de él, quien le narró una historia de éxito en el extranjero, como exjugador de fútbol, y manifestó su deseo de formar una familia. Incluso, él pagó la cuenta, y Teesa, motivada por iniciar una nueva vida después de perder a su hija, se emocionó al continuar saliendo con él.

A lo largo de 50 episodios, Reesa Teesa cuenta su trágica historia de matrimonio. (TikTok @reesamteesa)

Durante la pandemia en 2020, decidieron mudarse juntos y comenzaron a buscar una casa y coches para tener una vida más estable.

Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Teesa investigó más a fondo sobre su esposo y descubrió que toda la historia y su identidad eran falsas.

En busca de respuestas, contactó a su familia, amigos y exesposa, pero todos negaron la veracidad de lo que decía.

Incluso en su documento de identificación, constaba que era otra persona completamente diferente.

Aturdida por la revelación, Reesa decidió poner fin al matrimonio en 2022 y cortar todo contacto.

Los videos virales de Teesa han alcanzado millones de reproducciones, y quienes los han visto se han quedado impactados por esta historia que, aunque no se ha confirmado como real, ha generado un gran impacto debido a su aparente cercanía.

Aunque algunos detalles pueden haberse pasado por alto, en general, esto es lo que aborda la serie de TikTok ¿Con quién diablos me casé?

Si deseas unirte a la emoción, puedes visitar el perfil de Reesa Teesa para conocer más sobre su experiencia matrimonial. Actualmente, suma más de 2.7 millones de seguidores que esperan más detalles al respecto.