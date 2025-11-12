Cristinano Ronaldo revela detalles románticos de su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez: “Ella pensó que era broma”

Tras nueve años de relación y cinco hijos en común, Cristinano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez, quien no dudó en compartir el enorme anillo de compromiso en su perfil de Instagram, el pasado mes de agosto.

Y para sorpresa de muchos, el astro portugués ha revelado detalles del romántico momento que ni siquiera estaba preparado, por lo que lo hace aún más especial y significativo.

Critiano Ronaldo revela detalles de su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez

Durante una entrevista con Piers Morgan, el delantero del Al-Nassr confesó que el momento ocurrió a la 1 de la mañana, en la comodidad de su hogar y mientras sus hijos dormían.

“Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecérselo a Gio (Georgina) y mientras lo hacía, mis dos hijas entraron y dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?’”.

En ese preciso instante, Cristiano entendió que era el momento perfecto para hacerlo, sin necesidad de planificar nada.

Ronaldo confesó que no es el clásico hombre romántico que lleva flores todos los días y hace grandes gestos de amor, pero que sí sabe cuándo y cómo hacer que un momento simple, se vuelva inolvidable.

“No soy un tipo romántico, al menos no en el sentido clásico. No soy de los que llevan flores cada semana. Pero soy romántico a mi manera”, afirmó entre risas. “Fue algo simple, sincero, pero hermoso. Hice un pequeño discurso, y supe que era el momento correcto para decirlo”, destacó.

Sobre cómo eligió el anillo de compromiso, Cristinao solo dijo: “Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara”.

¿Cómo fue la reacción de Georgina Rodríguez a la propuesta de Cristiano Ronaldo?

A pesar de que el jugador de fútbol no hizo una preparación romántica, asegura que lo hizo de corazón, y le sorprendió un poco que Georgina pensara que se trataba de una broma.

“Una de las cosas que amo de Gio es que no le importó el anillo. Solo me preguntó si era honesto, y le dije que sí, que la amaba y quería casarme con ella”, resaltó.

“Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. A veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores”, explicó.

¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja planea celebrar su boda en septiembre de 2026, justo después del Mundial, un evento que el propio Ronaldo espera coronar con el trofeo en sus manos.

“Nada cambiará porque me case. Es solo un bonito capítulo más en mi vida”, expresó con serenidad.

