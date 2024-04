Kitty Spencer, Helen Mirren y Demi Moore deslumbran en la inauguración de la exposición de Dolce & Gabbana

Las actrices Demi Moore, Helen Mirren y Lupita Nyong’o; las modelos Rosie Huntington-Whiteley, Eva Herzigova y Naomi Campbell; la aristócrata Kitty Spencer y la cantante Cher acudieron al llamado de moda de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, usando creaciones-joya de la legendaria casa italiana.

El imperio de moda celebró su 40 aniversario con una espectacular exposición que muestra, por primera vez, los archivos de la casa, la conexión de sus diseños con el arte, la importancia del trabajo artesanal y mucho más.

La exposición Dolce & Gabbana: Form the Hands to the Heart (o en italiano: Dal Cuore Alle Mani: Dolce & Gabbana) estará abierta al público del 7 de abril al 31 de julio de 2024, en el Palazzo Reale, de Milán, Italia.

La exposición de Dolce & Gabbana es una oportunidad única para ver de cerca el trabajo de la firma italiana Getty Images

La historia de Dolce & Gabbana

La marca de moda italiana Dolce & Gabbana se creó en Legnano, Italia, en 1985. Sus fundadores son los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana. La pareja que comenzó creando ropa, pero actualmente tienen línea de accesorios, perfumes, maquillaje e, incluso, alianza con firmas de electrodomésticos.

“Creo que Domenico Dolce y Stefano Gabbana se encuentran entre los modistos más inspirados por la cultura y el arte italianos, y son los que más fielmente los representan. La exposición rinde homenaje a todas estas narrativas, a todo lo que constituye la riqueza cultural de Italia. También demuestra una cosa: que el pasado no está muerto”, Florence Müller, curadora de la exposición.

Se trata de una carta de amor abierta a la cultura italiana que celebra dos de sus más importantes exponentes Domenico Dolce y Stefano Gabbana, desde los orígenes de la casa, pasando por el extraordinario proceso creativo de los diseñadores y, por supuesto, las más espectaculares de moda y joyerí.

Demi Moore, Helen Mirren y Kitty Spencer en la inauguración de la muestra de Dolce & Gabbana. Getty Images

Kitty Spencer, Helen Mirren y Demi Moore

La inauguración de la exposición de Dolce & Gabbana fue un evento de gran elegancia y estilo, donde destacaron las icónicas figuras de Helen Mirren, Demi Moore y Kitty Spencer, sobrina de la princesa Diana.

Helen Mirren lució un elegante vestido negro de cuello en V, talle envasé y manga larga, cubierto de lentejuelas. Su cabello cano y lacio completó su look clásico y refinado.

Por su parte, Demi Moore optó por un espectacular vestido de malla metálica transparente, sobre un conjunto de top y bragas negras. Sorprendiendo a propios y extraños por su figura esbelta. Combinó su outfit con unos zapatos de tacóny se dejó el cabello largo, suelto.

En su primera aparición tras confirmar la noticia de su embarazo, Kitty Specer no faltó a la cita de moda. Un vestido plisado de pronunciado escote en V y apertura lateral, fue la opción elegida para la ocasión de la sobrina de la princesa Diana.

Si eres un amante de la moda, no te pierdas esta oportunidad, tal como lo hicieron Kitty Spencer, Helen Mirren, Demi Moore y otras celebridades, quienes disfrutaron de la inauguración de la exposición: Dolce & Gabbana: Form the Hands to the Heart.