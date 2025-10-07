El fan más tierno de Justin Bieber: Hailey Bieber comparte fotos de su bebé y sorprende con guiño al pasado

Hailey Bieber volvió a conquistar los corazones de más de una gracias a su nueva serie de fotografías de su pequeño Jack Blues, en las que celebra la llegada del otoño con estilo y complicidad familiar. La modelo etiquetó la galería como “Jacktober”, evocando el ambiente festivo de Halloween. Pero lo que robó la atención del mundo fue un pequeño, pero significativo detalle: uno de los looks que Jack lleva cuenta con una imagen de Justin Bieber en su época de juventud. Ese guiño altamente nostálgico al pasado convirtió las imágenes en algo sumamente emocional y adorable.

Jack se roba el show con estilo a lo “belieber”

En la publicación que compartió Haley, Jack aparece en un “slide” con una sudadera con capucha blanca decorada con un estampado muy peculiar: una foto antigua de Justin presumiendo su fanatismo en su primer año de vida. Para hacer aún más tierna la publicación, Hailey nos dejó ver los primeros pasos de su pequeño mientras daba pasos pequeños, aún inseguros, en un entorno lleno de estética otoñal: calabazas, paja, decoración temática, etcétera.

“Jacktober”: el ambiente más tierno y spooky de los Bieber

El otoño ya está en su pleno apogeo y una de las festividades más esperadas de esta temporada, sin duda alguna, el Halloween. Alrededor del mundo, a más de una le da entusiasmo el festejo de esta celebración y parece que con Hailey Bieber no es la excepción, pues nos presumió las decoraciones temáticas que seguro ya se encuentran decorando su hogar.

Además de mostrarnos al pequeño Jack caminando en los parques y al interior de su hogar, nos dejó ver que también es un gran fanático de las festividades, pues, en las postales, se le ve entusiasmado acercándose a las decoraciones de Halloween.

Un recuerdo muy emotivo

Para las fans de la pareja, las fotos representaron más que un momento adorable. De forma sutil, tanto Hailey como Justin nos dejaron ver cómo viven su faceta como padres de familia mientras nos dejaban tener acceso a momentos especiales de la vida de su pequeño, como lo es su primer año festejando las fiestas de Halloween, así como atestiguar los primeros pasos titubeantes, pero con firmeza, del pequeño, un gesto que a más de una llegó al corazón por la nostalgia de ver cuánto ha crecido Justin, el pequeño Jack y, por supuesto, su pequeña familia.

Con su reciente publicación del pequeño Jack Blues, Hailey Bieber logró capturar un momento muy tierno con un guiño emocional y nostálgico, en el que podemos ver que ni todas las “beliebers” juntas podrán ser las fanáticas número uno de Justin Bieber, pues ese lugar ya lo ocupa el pequeño Jack, el fan más tierno de papá.