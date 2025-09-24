¿El príncipe de Grecia tiene nueva novia? Constantino Alexios fue captado junto a la actriz Madelyn Cline

La prensa internacional ha encendido las especulaciones luego de captar al príncipe Constantino Alexios de Grecia, acompañado de la actriz Madelyn Cline, durante una salida a un restaurante en Nueva York. De acuerdo con reportes de medios como People, la “pareja” fue captada en una actitud muy romántica: gestos de cercanía, manos entrelazadas e incluso un beso, desatando los rumores de que entre ambos se está desarrollando algo más que una linda amistad.

El historial romántico de Constantino y Madelyn

Constantino Alexios, de 26 años, es hijo del príncipe heredero Pavlos y la princesa Marie-Chantal de Grecia. Aunque Grecia ya no tiene monarquía, la familia sigue siendo muy visible en eventos sociales y compromisos benéficos.

A pesar de su papel, Constantino ha mantenido una vida personal y profesional bastante íntima, por lo que no hay información sobre parejas sentimentales que haya tenido.

Por su parte, Madelyn es una actriz estadounidense conocida por su participación en “Outer Banks” como Sarah Cameron.

Sobre ella, sí existe un registro de vínculos emocionales del pasado; en 2019 comenzó a salir con su coprotagonista de la serie “Outer Banks”, Chase Strokes, con quien mantuvo una relación de un par de años y que concluyó en 2022.

Luego de su ruptura, Cline fue vinculada con el comediante Pete Davidson en septiembre de 2023. Ambos saliendo por unos meses y su separación se cree que ocurrió durante 2024.

La salida romántica

Ambos fueron fotografiados en un restaurante de Manhattan llamado The Lions Bar, donde además de ser vistos de forma cercana, se reporta que también compartieron un beso.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que se les ve compartiendo tiempo juntos; poco después, un video los muestra caminando por las calles de Nueva York tomados de la mano, vestidos de forma relajada, en una “actitud” que “solo las parejas que se sienten cómodas estando así de juntas” sugiere que están saliendo.

¿Podrían confirmar algo pronto?

Aunque los avistamientos de la pareja ya han sido frecuentes, aún no existe alguna confirmación sobre el título que la relación entre ambos tiene. Las especulaciones apuntan a que podrían estar empezando algo, pero de manera discreta, sin exposiciones mediáticas. Recordemos que luego de su ruptura con Strokes, Madelyn expresó que la razón por la que ambos pusieron fin a su noviazgo fue “invitar a tanta gente a algo tan íntimo”. Aunque medios como People han buscado un acercamiento con la actriz, aún no hay nada confirmado y seguramente se mantenga así un largo tiempo.

Por el momento, lo que tenemos son solo fotos, videos y rumores: todo parece apuntar a que Constantino Alexios y Madelyn Cline están compartiendo algo especial, y aunque no existe una confirmación oficial hasta el momento, más de una seguiremos de cerca este capítulo amoroso.