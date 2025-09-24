Emma Watson admite su “vergüenza mundial” tras sanción de conducir

Emma Watson habló públicamente por primera vez acerca de la sanción de conducción que recibió en el Reino Unido tras un incidente de exceso de velocidad en julio de 2024. Aunque ya se habían reportado los hechos, en una reciente plática con el presentador Jay Shetty en su podcast “On Purpose”, la actriz compartió cómo lo vivió, qué cambios ha hecho en su día a día y por qué considera que esta experiencia le ha dado una lección de humildad.

La multa a la que fue acreedora Emma

En julio de 2024, Emma fue captada conduciendo por una zona con cierto límite de velocidad; la actriz transitó por aquí excediendo el límite permitido, lo que, sumado a infracciones que tenía anteriores, hizo que acumulara puntos en su licencia. Esto le valió una multa impuesta por la justicia británica de 1,044 euros y una suspensión de seis meses de su permiso para poder conducir en Reino Unido.

Luego de una audiencia en Wycombe Magistrates’ Court, el “castigo” hacia Emma se hizo efectivo en julio de este año.

Su reacción: “Mi vergüenza está por todos lados”

Recientemente, en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, Emma rompió el silencio reflexionando sobre cuánto impacto tuvo el anuncio de su multa. La actriz contó que no esperaba que su sanción se convirtiera en noticia internacional, y que al principio se sintió abrumada: “Mi vergüenza… está por todos lados”, reconoció.

Emma también compartió que durante el proceso recibió muchos mensajes de personas que se sintieron identificadas con su situación, logrando que se sintiera acompañada en todo momento en medio de la complicada situación.

Un episodio para la reflexión

La actriz de “La Bella y la Bestia” reconoció que, debido al trabajo en cine durante su juventud, muchas veces no pudo conducir por sí misma, pues no era algo recomendable para llegar al set. Esto provocó que su experiencia tras el volante fuera limitada.

Como resultado de todo esto, ha adoptado nuevas costumbres como empezar a andar más en bicicleta, algo que ya realizaba antes de la situación, pero que ahora le resulta más útil y necesario para poderse desplazar.

Además, compartió que ha usado la situación como una lección personal sobre humildad, paciencia y para reconocer que todos aprendemos de errores pequeños que de pronto se convierten en lecciones de vida.

Emma Watson ha convertido este incidente embarazoso en una oportunidad para mostrar vulnerabilidad, honestidad y crecimiento. Por supuesto que la sanción tuvo que llegar a desestabilizarla, pero también la llevó a reconectar con momentos como el hábito de andar en bicicleta y a realmente aprender de la experiencia para evitar que se repita nuevamente en el futuro.