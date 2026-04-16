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Belleza

Emma Watson recibe los 36 años con el corte de pelo que más favorece esta primavera

Si buscas un cambio de look que realmente favorezca, Emma Watson tiene la respuesta.

Abril 15, 2026 • 
Karen Luna
Emma Watson luce el abrigo de gamuza que será tendencia en otoño

Emma Watson recibe los 36 años con el corte de pelo que más favorece esta primavera

Getty Images

Hablar de estilo atemporal es hablar de Emma Watson, a sus 36 años, la actriz no solo sigue siendo un referente de elegancia, también confirma que menos es más cuando se trata de belleza y esta primavera, lo deja claro con un corte de pelo bob suave.

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El corte bob: elegante, fresco y ultra favorecedor

A lo largo de su carrera, Emma Watson ha experimentado con diferentes estilos (desde su icónico pixie hasta melenas más largas), pero su preferencia por cortes limpios, prácticos y sofisticados se mantiene.

El bob que lleva ahora se caracteriza por:

  • Largo a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo
  • Líneas suaves que enmarcan el rostro
  • Movimiento natural, sin exceso de capas

Este tipo de corte es ideal porque afina las facciones, estiliza el cuello y aporta frescura inmediata, justo lo que buscamos en primavera.

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Si buscas un cambio de look que realmente favorezca, Emma Watson tiene la respuesta.

Getty Images

Por qué este corte es perfecto después de los 30 (y más)

No es casualidad que el bob sea uno de los cortes más recomendados por estilistas, su versatilidad permite adaptarlo a diferentes tipos de rostro y texturas del pelo.En el caso de Emma Watson, el efecto es un look más ligero, moderno y elegante sin esfuerzo.

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El pelo de Emma Watson siempre ha acompañado sus etapas personales, desde sus inicios en Harry Potter hasta su faceta como activista y figura de moda consciente, sus elecciones beauty han evolucionado con ella. ¡Hoy, su imagen proyecta seguridad, calma y autenticidad!

Emma Watson
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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