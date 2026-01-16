Esposa de Julio Iglesias rompe el silencio y envía contundente mensaje antes las acusaciones de abuso sexual

A pesar de haberse retirado de los escenarios y la escena pública, Julio Iglesias vuelve a acaparar titulares, pero esta vez por las acusaciones de dos mujeres que fueron sus empleadas en sus mansiones del Caribe, y que aseguran que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte del cantante español.

La denuncia se dio a conocer el pasado martes 13 de enero, donde se revelaron detalles de las supuestas agresiones que Iglesias cometía contra estas mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta.

Las acusaciones contra Julio Iglesias, ha causado polémica en todo el mundo, el cantante incluso lanzó un comunicado en el que negaba dichos alegatos.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió el cantante. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Este comunicado ha recibido miles de me gusta y ha estado acompañado de numeroso mensajes que muestran el apoyo al cantante; sin embargo, el más esperado ha sido el de su esposa, la modelo de 60 años, Miranda Rijnsburger.

“A tu lado, siempre”, acompañado de un corazón blanco, un gesto con el que deja claro que respalda la versión del cantante.

Historia de amor de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Julio y Miranda se conocieron en 1990, en Yakarta, Indonesia, cuando ella era una modelo neerlandesa de 24 años y Julio una estrella internacional consolidada con 47 años, logrando una conexión instantánea que se transformó en una relación sólida y estable.

Durante años mantuvieron su relación alejada de los reflectores, mientras Miranda se adaptaba a la vida familiar y Julio encontraba en ella un apoyo constante, con quien ha formado una familia numerosa, conformada por seis hijos.

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos de sus exempleadas Getty Images

Tras más de dos décadas juntos, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger se casaron en 2010 en una ceremonia íntima celebrada en Marbella, España, y desde entonces se han consolidado como una de las parejas más duraderas del espectáculo.

Desde entonces, Miranda se ha mantenido como una figura clave en la vida del artista, acompañándolo y protegiendo con firmeza la privacidad de su familia.