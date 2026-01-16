Suscríbete
Esposa de Julio Iglesias rompe el silencio y envía contundente mensaje antes las acusaciones de abuso sexual

Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, rompe el silencio y fija su postura tras las acusaciones de agresión sexual contra el cantante español.

Enero 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
A pesar de haberse retirado de los escenarios y la escena pública, Julio Iglesias vuelve a acaparar titulares, pero esta vez por las acusaciones de dos mujeres que fueron sus empleadas en sus mansiones del Caribe, y que aseguran que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte del cantante español.

La denuncia se dio a conocer el pasado martes 13 de enero, donde se revelaron detalles de las supuestas agresiones que Iglesias cometía contra estas mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta.

Las acusaciones contra Julio Iglesias, ha causado polémica en todo el mundo, el cantante incluso lanzó un comunicado en el que negaba dichos alegatos.

Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió el cantante. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Este comunicado ha recibido miles de me gusta y ha estado acompañado de numeroso mensajes que muestran el apoyo al cantante; sin embargo, el más esperado ha sido el de su esposa, la modelo de 60 años, Miranda Rijnsburger.

A tu lado, siempre”, acompañado de un corazón blanco, un gesto con el que deja claro que respalda la versión del cantante.

Historia de amor de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Julio y Miranda se conocieron en 1990, en Yakarta, Indonesia, cuando ella era una modelo neerlandesa de 24 años y Julio una estrella internacional consolidada con 47 años, logrando una conexión instantánea que se transformó en una relación sólida y estable.

Durante años mantuvieron su relación alejada de los reflectores, mientras Miranda se adaptaba a la vida familiar y Julio encontraba en ella un apoyo constante, con quien ha formado una familia numerosa, conformada por seis hijos.

Tras más de dos décadas juntos, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger se casaron en 2010 en una ceremonia íntima celebrada en Marbella, España, y desde entonces se han consolidado como una de las parejas más duraderas del espectáculo.

Desde entonces, Miranda se ha mantenido como una figura clave en la vida del artista, acompañándolo y protegiendo con firmeza la privacidad de su familia.

Melisa Velázquez
