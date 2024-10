Esto opinaba Enrique Iglesias de Mario Vargas Llosa como pareja de su mamá, Isabel Preysler

La relación entre el escritor Mario Vargas Llosa y la socialité española Isabel Preysler fue uno de los romances más comentados en los medios desde que se hiciera público en 2015.

Por aquel entones, una de las incógnitas era qué pensaban sus respectivas familias acerca del romance.

¿Qué opinaba Enrique Iglesias de la relación de su madre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa?

El medio La República, publicó en diciembre de 2022, que Enrique Iglesias dio a conocer que su madre no había pasado por un buen momento antes de enamorarse del escritor Mario Vargas Llosa.

“Yo a mi madre la veo feliz y eso a mí me hace feliz. La verdad es que en mi familia y en lo personal todo va bien. No me puedo quejar absolutamente de nada”, dio a conocer el medio citado.

“Han sido unos años muy difíciles para la familia, sobre todo para mi madre, pero, ahora, está pasando por una etapa muy feliz en su vida”, relató en una entrevista que dio el cantante para un programa de televisión de Telemundo.

Sin embargo, así como el romance de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa generó un gran asombro cuando este comenzó en 2015, y mantuvo a la prensa del corazón al tanto de cada movimiento, de igual forma, su ruptura también sacudió a finales de 2022, periodo en el que hubo una gran cantidad de especulaciones respecto a las razones que había llevado a la pareja a poner punto final a su historia de amor de más de 7 años.

Al respecto la periodista Paloma Barrientos lanzó una nueva versión de su libro “Isabel Preysler, reina de corazones, en donde, entre algunas otras cosas, dio a conocer que la madre de Enrique Iglesias contó que una de las razones principales de la ruptura era que “los revoloteos sentimentales de su marido eran habituales”.