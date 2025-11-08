Fátima Bosch protagoniza incómodo momento al ser “ignorada” por una marca de belleza tailandesa

Un video del actual representante de México en Miss Universo, Fátima Bosch, ha generado conversación en redes sociales. En las imágenes, la modelo aparece junto a otras candidatas durante una actividad con una marca tailandesa de belleza, patrocinadora oficial del certamen, y el momento se volvió viral cuando los usuarios notaron un detalle que interpretaron como un posible desaire hacia la mexicana.

Aunque ni la marca ni la organización de Miss Universos se han pronunciado oficialmente, el clip desató debate sobre lo ocurrido, especialmente después de que esta misma semana sucediera el disgusto entre la representante de México y el director Nawat Itsaragrisil.

El momento que generó polémica entre los seguidores

En un video difundido a través de X y TikTok, puede verse a varias candidatas recibiendo obsequios por parte de representantes de la marca tailandesa. Sin embargo, cuando llega el turno de Fátima, los usuarios aseguran que la modelo fue “saltada” o no recibió el mismo trato que las demás participantes, lo que generó incomodidad en el ambiente.

La reacción en redes no tardó en llegar: cientos de usuarios mexicanos consideraron el gesto como un desaire hacia la representante nacional, mientras otros señalaron que podría tratarse de un malentendido o un error logístico durante la dinámica. Pese a las interpretaciones divididas, el tema rápidamente se convirtió en tendencia.

¿Qué malentendido sucedió antes con un directivo?

Algunos internautas recordaron que este incidente ocurre poco después de que circulara un video en el que un directivo tailandés, Nwa Itsaragrisil, llamara “estúpida” A Fátima por no completar correctamente una dinámica promocional relacionada con la cultura de Tailandia.

Aunque el clip fue ampliamente criticado, la mexicana optó por mantener una postura profesional y firme, denunciando el maltrato por parte del directivo, que unas horas más tarde se disculpó, para volver a la polémica al insinuar que la mexicana podría haber “alterado” su versión de los hechos.

La reacción de Fátima le ganó el reconocimiento de muchos seguidores, así como de sus mismas compañeras del certamen. Sin embargo, esta nueva situación ha hecho que algunos espectadores vuelvan a cuestionarse el ambiente tras bambalinas dentro del concurso.

Fátima mantiene la calma y continúa con su preparación

Hasta el momento, Fátima no ha emitido ninguna declaración sobre lo ocurrido recientemente con la marca. En redes sociales, se ha limitado a compartir imágenes de sus ensayos, actividades culturales y compromisos con las demás participantes, dejando ver que sigue concentrada en su objetivo: representar con orgullo a México en la competencia internacional.

Miss Universo 2025 se celebra este año en Tailandia, y el país anfitrión ha estado especialmente atento a cada aparición de las concursantes. Aunque lo ocurrido con Fátima Bosch divide opiniones, esta reciente situación no ha sido aclarada ni por la concursante ni por las autoridades del certamen.