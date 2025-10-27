Fiesta de sabor con Paradisus Los Cabos Adults Only en la 25 edición de The Epicure.

The Epicure es una de las iniciativas más exquisitas y prometedoras de la industria de la hospitalidad. ¿Sus creadores? La marca All Inclusive de lujo de Meliá Hotels, Paradisus by Meliá que desde hace poco más de tres años creó este concepto gastronómico sin precedente, con el fin de reconocer a los mejores chefs de la escena nacional y WARRE’S ofrecer una experiencia sinigual para los huéspedes y visitantes del resort de lujo.

En sus diferentes hoteles en México, Paradisus lleva a cabo estas experiencias: una noche en la que un chef invitado interviene, en colaboración con el chef de casa y todo su staff, para crear un menú único de ocho tiempos, en el que dialogan ambos creadores con platillos muy originales y de extraordinario sabor.

El chef Yusuke Kogure, artista del ronqueo de atún, preparó platillos extraordinarios. Cortesía Paradisus by Meliá

En esta ocasión, en el marco de la 25 edición de The Epicure, el chef invitado Yusuke Kogure, originario de Sapporo, Japón, de la mano del chef ejecutivo Manuel Garrido, de Paradisus Los Cabos Adults Only, hotel que forma parte de The Leading Hotels of the World, crearon un menú de ocho tiempos que fusionó las cocinas mexicana y japonesa, en platillos como nigiris, filete de cordero en adobo con citronela y garam masala, y chocolate de metate con yuzu y sake.

Creaciones culinarias auténticas y plenas de sabor y textura, en The Epicure Los Cabos. Cortesía Paradisus by Meliá

El maridaje estuvo a cargo de Sake Nami y la vinícola Tres Raíces, de San Miguel de Allende, y el reconocido mixólogo Axel Pimentel deleitó a los comensales con su coctelería. Un día antes de la cena maridaje, el chef Yusuke realizó un ronqueo de atún, ritual tradicional japonés, haciendo gala de su extraordinaria habilidad para despiezar un atún de 50 kilogramos. Sin duda, un fin de semana que sirvió para reafirmar que Paradisus by Meliá es una marca All Inclusive de lujo donde la gastronomía de primera es el ingrediente principal.

