Gilmore Girls documental: ¿qué actores no participarán en el proyecto?

Han pasado 25 años desde que conocimos a Lorelai y Rory Gilmore, la icónica dupla madre-hija que conquistó el corazón de más de una de nosotras con su humor, sus referencias a la cultura pop y, por supuesto, su amor por el café. Para celebrar este aniversario, saldrá a la luz un documental que busca rendir tributo a la serie y explorar el éxito de una de las series favoritas de la década del 2000, aquí que contamos todo sobre “Searching For Stars Hollow”, el documental inspirado en “Gilmore Girls”.

Un recorrido por el legado de “Gilmore Girls”

Entre cafeterías acogedoras, festivales pintorescos y vecinos que se conocen de toda la vida, Stars Hollow se convirtió en el refugio de Lorelai y Rory, pero no solo para ellas, también para nosotras que seguimos la serie fielmente a lo largo de 7 temporadas, las cuales dieron inicio un 5 de octubre del año 2000.

Para celebrar el aniversario de esta entrañable historia, está en producción un nuevo documental que abordará los inicios de la serie, cómo surgió la idea de crearla y qué fue aquello que lo convirtió en un símbolo de pertenencia para sus fanáticos alrededor del mundo.

El proyecto llega de la mano de Ink On Paper Studios y contará con la participación de Kelly Bishop, Jared Padalecki y Chad Michael Murray. Desafortunadamente, algunos de los personajes de la serie no van a volver, como las mismísimas Lauren Graham ni Alexis Bledel estarán participando. Hasta el momento, los actores que están confirmados, además de Kelly, Jared y Chad, son Keiko Ajena, Sally Struthers, Liz Torres, Emily Kuroda, Rose Badoo, Kathleen Wilhoite, Matt Jones y Grant Lee Philips. También se ha confirmado que el director Jamie Babbit, el escritor y productor Stan Zimmerman, los directores de casting Jami Rudofsky y Mara Casey, así como Kevin T. Porter, el presentador del podcast “Gilmore Guys”, serán parte del proyecto.

La conexión con los fans y la cultura pop

El documental estará dirigido por Meghna Balakumar y Kevin Konrad Hanna, mientras que Adam F. Goldberg ocupará el cargo de productor ejecutivo y Jim Demonakos estará a cargo de la producción del proyecto.

En palabras de Jim Demonakos: “Searching For Stars Hollow” revelará cómo nació Gilmore Girls, por qué sigue impactando a través de las generaciones y cómo su singular combinación de humor, sentimiento y cultura pop forjó una comunidad mundial de fans fieles, con una mirada profunda a su creación y a las conexiones que sigue fomentando. Este documental es para los fans de la serie, pero también para cualquier persona interesada en la historia cultural y cómo afecta la vida de las personas”.

Hasta el momento aún no se revela la fecha de estreno, pero se estima que llegue a nosotras el próximo mes de octubre, y podrás encontrarla en Kickstarter; sin embargo, estamos seguras de que “Searching For Stars Hollow” será un regalo para todas aquellas que amamos ver capítulo a capítulo la historia de “Gilmore Girls”, una de las series más queridas de la televisión.