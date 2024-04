I Am Céline Dion: de qué se trata el documental, cuándo se estrena y dónde verlo

La espera terminó, Amazon MGM Studios anunció todos los detalles sobre el documental I’ Am Céline Dion. Aquí te contamos todo sobre el documental, desde la fecha de lanzamiento hasta por dónde lo podrás ver.

Céline Dion tiene 58 años y su primer reconocimiento lo obtuvo a los 14. Sin duda, es una de las cantantes más icónicas y talentosas de todos los tiempos. Ha ganado 5 premios Grammy, 12 World Music Awards, 2 estatuillas Oscar, 2 Globo de Oro y 7 Billboard Music Awards, por sólo mencionar algunos de sus reconocimientos.

Con una carrera que abarca décadas y un sinfín de éxitos musicales, su poderosa voz y su carisma en el escenario ha marcado generaciones. Pero su vida dio un vuelco que la ha alejado de los escenarios. Ahora, podemos acercarnos a ella a través del documental I Am Céline Dion.

La cantante se casó con su manager en 1994. Getty Images

¿Quién es Céline Dion?

Céline Dion es una cantante pop franco-canadiense que nació en Charlemagne, Quebec, Canadá, en 1968. Nació en una familia católica y fue la decimocuarta hija. Desde pequeña mostró gusto por la música y talento para interpretarla.

Tenía 12 años cuando compuso su primer tema y lo mandó a una discográfica. En ese momento, llamó la atención de René Angélil, quien se convirtió en su manager y, muchos años después, su marido.

La primera vez que se conocieron, Dion tenía trece y René 38. Desde que la conoció, Angélil apostó todo por Dion. De hecho, para que la cantante lanzara su primer álbum (La voix du bon Dieu, en 1981), su representante hipotecó su casa.

En 1993, la cantante decidió revelar su relación a través de la letra de la canción “The Color of my Love": “René, durante tantos años he mantenido nuestro sueño especial encerrado dentro de mi corazón. Pero ahora es demasiado poderoso para guardarlo dentro”, escribió, según Reuters.

Celine Dion lucha contra una enfermedad que ha alterado su vida y su más grande pasión: cantar. Amazon MGM Studios

¿Qué ha pasado con la cantante?

En 2015, la cantante puso en causa su carrera para cuidar del gran amor de su vida. Lamentablemente, René Angélil murió de cáncer en enero de 2016, en Las Vegas, Nevada. Fue un duro golpe para la cantante, pero cuando estaba superando el duelo. Otra terrible noticia llegó.

El año pasado, Céline Dion fue diagnosticada con una rara enfermedad neurológica llamada síndrome de la persona rígida (SPS). Esta afección se caracteriza por rigidez y espasmos musculares, que pueden afectar la capacidad de la persona para moverse y realizar las actividades diarias.

La afección también se asocia con un mayor riesgo de caídas y lesiones. Es un trastorno autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error a los tejidos sanos.

Durante su última aparición pública, Celine protagonizó un momento viral con Taylor Swift. Getty Images

I Am Céline Dion: dónde verla y a partir de cuándo

La lucha de la cantante ahora ha sido llevada a la pantalla, gracias al documental I Am Céline Dion, dirigido por Irene Taylor. En este proyecto se cuenta la lucha de la superestrella contra una enfermedad mientras busca inspirar a sus fans.

Más allá de narrar sus éxitos y premios, el documental destaca cómo la música ha guiado la vida de la cantante y muestra la resistencia del espíritu humano. Y, además de hablar de la talentosa cantante, cuenta con el trabajo de reconocidos en la materia: los productores Irene Taylor, Stacy Lorts, y Julie Begey Seureau para Vermilion Films y Tom Mackay para Sony Music Visión, además de tener a Dave Platel y Denis Savage como productores ejecutivos de Les Productions Feeling junto a Shane Carter para Sony Music Entertainment Canada y Krista Wegener para Sony Music Vision.

¿Cuándo se estrena? I Am Céline Dion lo podrás ver a partir del 25 de junio ¿Dónde verlo? Se encuentra disponible en Amazon Prime.

El documental es descrito como una carta de amor a los seguidores de la cantante, pero I Am Céline Dion es algo más. Es un testimonio de lucha de una verdadera diva de la música.