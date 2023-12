Actualización del estado de salud de Celine Dion, cómo ha avanzado el síndrome de la persona rígida

En diciembre de 2022, la cantante canadiense Céline Dion anunció que padecía el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que provoca espasmos musculares y rigidez, hoy, su estado de salud se ha deteriorado notablemente.

En este entonces, el diagnóstico obligó a Dion a cancelar su gira mundial “Courage World Tour”, posponiéndolas en reiteradas ocasiones.

En los meses transcurridos desde su diagnóstico, Dion ha estado recibiendo los mejores tratamientos disponibles. Y aunque a finales de noviembre la vimos animosa en un partido de Hockey, lo que daba indicios de una mejoría, la realidad es diferente.

“Ha perdido el control sobre sus músculos”, informó la hermana de la intérprete sobre el delicado estado de salud al medio 7 jours, en inclusive comentó: “Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce”.

“Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, comentó Claudette Dion.

Esto es lo que se sabe sobre la salud de Céline Dion Getty Images

Síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica rara que afecta a aproximadamente una de cada millón de personas. La causa de la enfermedad no se conoce, pero se cree que es causada por una combinación de factores genéticos y ambientales.

Los síntomas del síndrome de la persona rígida incluyen:



Espasmos musculares

Rigidez muscular

Dolor muscular

Dificultades para caminar

Dificultades para hablar

No existe cura para el síndrome de la persona rígida, pero el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. El tratamiento puede incluir medicamentos, fisioterapia y terapia ocupacional.

El futuro de Céline Dion

Dion ha dicho que espera poder volver a actuar en el futuro, pero que no está segura de cuándo será posible.

Los fanáticos de Dion están esperando con ansias su regreso a los escenarios. Mientras tanto, la cantante continúa recibiendo tratamiento y trabajando duro para mejorar su condición.