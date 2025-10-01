Keith Urban habría dejado a Nicole Kidman por una mujer más joven, esto se sabe sobre la supuesta novia

Tras 19 años de casados, Nicole Kidman y Keith Urban han decidido poner punto final a su relación, la pareja que se casó en 2006 y comparte dos hijas, Sunday Rose de 16 años y Faith Margaret de 14, ha estado separada desde el verano.

Informes aseguran que aunque Nicole luchó por mantener vivo el amor en su matrimonio, la actriz ya presentó la demanda de divorcio el pasado 30 de septiembre para formalizar la separación.

¿Keith Urban dejó a Nicole Kidman por una mujer más joven?

Muchos aseguran que Nicole presentó la demanda de divorcio, luego de descubrir la supuesta infidelidad de Keith, la noticia ha sido publicada por el portal TMZ, donde asegura que han sido fuentes cercanas a la pareja, quienes han dado la información.

“Todas las señales apuntan a que Keith está con otra mujer. Está en boca de todo Nashville”, revelaron las fuentes, que aseguran que la infidelidad del músico es un secreto a voces en la comunidad.

Hay quienes aseguran que Nicole no ha negado esta posibilidad, y se encuentra conmocionada con la noticia: “Nicole no lo niega, pero sigue conmocionada por la situación”.

Los rumores de una posible infidelidad se han intensificado, luego de revelarse que fue Keith quien tomó la decisión de terminar con el matrimonio, a pesar de los esfuerzos de Nicole por mantenerse unidos.

¿Quién es la novia de Keith Urban?

En medio de los rumores de infidelidad en Nashville, el músico decidió poner en alquiler su residencia y mudarse de ciudad, lo que ha intensificado los rumores de una posible infidelidad.

Sin embargo, la identidad de la supuesta novia de Keith no ha sido verificada, dado que aún no ha comentado públicamente sobre los rumores, no está claro si el cantante australiano de música country mantiene una relación sentimental con alguien tras su divorcio.

Varios medios internacionales han compartido que: “Keith no muestra ninguna señal de querer una reconciliación”.

¿Cómo supera Nicole Kidman su divorcio con Keith Urban?

Según People, la hermana de Nicole, Antonia, “ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente”, y agregó que Nicole “no quería esto [el divorcio]” y “ha estado luchando para salvar el matrimonio”.

