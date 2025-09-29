Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su relación tras 20 años, ¿cuál fue el motivo?

En un ambiente en el que el amor se respiraba en el aire y luego de que 2025 pintaba como el año de las novias, las bodas y los romances, hace tan solo unos minutos el corazón de muchos fans de esta linda pareja se rompió. Nicole Kidman y Keith Urban han anunciado su separación tras estar casados casi dos décadas. Esto es lo que sabemos al respecto sobre la triste ruptura.

Nicole Kdman y Keith Urban: el fin de su historia de amor

Fuentes cercanas a “People” confirmarían que Nicole y Keith llevarían viviendo separados desde el verano. Según el medio, el cantante estaría viviendo en Nashville mientras que ella se encontraba trabajando en Londres rodando la secuela de “Hechizo de amor”.

El pasado mes de junio, Nicole posteaba en sus redes sociales una foto de aniversario dedicando unas palabras de afecto a quien entonces era su pareja. Dada esta situación, es que muchos medios especulan que su ruptura ocurrió sin ningún tipo de enemistad entre ellos.

De acuerdo con datos de “E! News”, Nicole habría presentado una solicitud de residencia en Portugal hace unos meses, y aunque era un trámite que se pretendía realizaran juntos, Keith no pudo participar debido a su agenda. Su última aparición juntos fue el pasado mes de junio mientras acudían a un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nashville, días previos a la celebración de su aniversario.

Posibles razones detrás de la ruptura

Aunque nada ha sido confirmado de forma oficial, algunos medios internacionales han aventurado que algunas de las razones que llevaron a este par a tomar la decisión tan difícil de poner punto final a su historia podrían tener que ver con compromisos profesionales y horarios incompatibles, manteniendo a la pareja separada por largos periodos de tiempo.

Otro motivo mencionado por los medios es la distancia física entre ellos, pues desde hace un tiempo ambos residían en diferentes países.

Algunos medios indican que incluso el desgaste emocional tuvo mucha influencia: “[Nicole] ha estado dedicándose con entrega a cuidar de sus dos hijas y a mantener unida la familia, brindando apoyo y estabilidad en este momento tan delicado desde que Keith se marchó”, indicaron algunas fuentes de “TMZ”.

Nicole Kidman y Keith Urban, una historia de amor de 20 años

La pareja se conoció en 2005 en la Gala G’Day USA en Los Ángeles; al año siguiente contrajeron matrimonio en Australia en una ceremonia en Cardinal Ceretti Memorial Chapel y en conjunto tienen dos hijas en común. Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. De acuerdo con reportes de “TMZ”, Nicole estaba haciendo hasta lo imposible para que su vínculo siguiera intacto; sin embargo, la ruptura fue inminente: “Ella no deseaba la ruptura y estaba haciendo todo lo posible para salvar la relación”, informó la fuente.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, la relación de Nicole Kidman y Keith Urban se mantiene cordial, y aunque es bueno saber que fue un final en paz y armonía, sin duda alguna, esta separación de 19 años de matrimonio y 20 de conocerse llena de tristeza a más de una persona que se declaró fan de su historia de amor.