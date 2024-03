La sofisticada serie parecida a The Crown y Los Bridgerton que está por estrenarse

En los últimos años, las series que exploran la vida de la realeza o las familias adineradas del Reino Unido han acaparado la atención en la televisión y las plataformas de streaming. Títulos como The Crown, Los Bridgerton, The Gilded Age y Downton Abbey se han destacado en este género.

Sin embargo, aquellos que buscan escándalos y drama ahora están comentando sobre una nueva serie creada por Julian Fellowes que se encuentra a punto de lanzar su segunda temporada.

Se trata de Belgravia, un drama repleto de mentiras, traiciones, secretos y romances ilícitos.

¿De qué trata Belgravia?

La historia de Belgravia, en su primera temporada, se sitúa en las vísperas de la batalla de Waterloo. Dos jóvenes amantes, Sophia y Edmund, forjan un legado que comienza con una serie de escándalos que se extienden por generaciones.

Cuando la familia Trenchard se muda a Belgravia, se ven involucrados con los venerados Brockenhursts.

Es aquí donde la reputación se convierte en una característica crucial, y un hijo sin padres, Charles Pope, es la clave.

En la segunda parte, titulada Belgravia: The Next Chapter (Belgravia: el siguiente capítulo), la trama avanza 25 años después de la primera temporada.

La joven Clara Dunn canta para amenizar la velada y cautiva al sofisticado Lord Frederick Trenchard, tercer Lord Glanville, hijo de Susan y Oliver Trenchard de la serie original.

“Cupido ha lanzado su flecha y la pareja no tarda en contraer nupcias, pese a que Clara no tiene ni un penique. Pero no todo es felicidad para los recién casados. Ecos del pasado convertirán al encantador Frederick en un ser torturado y violento que trata a su joven esposa con crueldad”, se lee en la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena Belgravia: The Next Chapter y dónde verla?

La serie Belgravia: The Next Chapter se estrena este lunes 11 de marzo de 2024 a través de la plataforma Movistar Plus y constará de ocho capítulos, según informa el portal especializado IMDb.

La primera temporada de Belgravia está disponible en Amazon Prime Video.