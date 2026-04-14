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Laura Pausini y Fito Páez hacen historia al cantar “Mariposa tecknicolor” juntos en vivo

La colaboración entre Laura Pausini y Fito Páez se convirtió en uno de los momentos más significativos del evento al interpretar en conjunto “Mariposa tecknicolor”.

Abril 13, 2026 • 
Karen Luna
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Laura Pausini y Fito Páez hacen historia al cantar “Mariposa tecknicolor” juntos en vivo.

Cortesía

Hay colaboraciones que se sienten especiales desde el primer segundo, y eso fue lo que ocurrió cuando Laura Pausiniinvitó al escenario a Fito Páez para interpretar juntos “Mariposa tecknicolor”, uno de los temas más representativos del rock en español.

Una canción que conecta generaciones

“Mariposa tecknicolor” no es cualquier tema, fue lanzada en 1994 como parte del álbum Circo Beat y desde entonces se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Fito Páez, convirtiéndose en un himno del rock latino .

Su impacto ha sido tan fuerte que incluso décadas después sigue siendo una canción reconocida por distintas generaciones, lo que explica por qué cualquier nueva interpretación genera tanta emoción.

El vínculo entre Laura Pausini y Fito Páez

Este dueto no surge de la nada. En 2026, Laura Pausini decidió incluir su propia versión de “Mariposa tecknicolor” en su álbum Yo Canto 2, un proyecto en el que rinde homenaje a canciones que han marcado su vida artística .

La cantante ha expresado abiertamente su admiración por Fito Páez, a quien considera una figura clave del rock latino. De hecho, definió este tema como un “homenaje a Argentina” y al talento del músico argentino .

Un momento que va más allá del escenario

Cuando dos artistas con trayectorias tan sólidas coinciden en una canción con tanta carga emocional, el resultado trasciende lo musical. No se trata solo de una interpretación en vivo, sino de un cruce cultural entre el pop internacional y el rock argentino.

Además, el hecho de que esta canción sea vista como una metáfora de transformación y esperanza —tal como la ha descrito la propia Pausini— refuerza el impacto del momento. Porque cuando dos leyendas se encuentran para cantar “Mariposa tecknicolor”, el resultado se convierte en un instante memorable.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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