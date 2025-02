Mikey Madison le arrebata BAFTA a Karla Sofía Gascón y dedica el premio a las trabajadoras sexuales

Mikey Madison vivió una montaña rusa de emociones en la 78ª edición de los BAFTA. Aunque no logró llevarse el premio a “estrella en ascenso”, la actriz se consagró como “Mejor Actriz” gracias a su interpretación en Anora.

“No esperaba esto. Probablemente debería haber escuchado a mi publicista y haber escrito un discurso o algo así”, confesó Madison al subir al escenario visiblemente emocionada.

En su intervención, dedicó palabras de gratitud a Sean Baker, director de la película: “Te adoro. Eres una persona increíble. Sé que no te gusta que te elogie, pero tengo que hacerlo aunque sea por un segundo. Eres tan maravilloso. Literalmente hiciste que mis sueños se hicieran realidad”. Getty Images

La actriz también agradeció a su equipo y envió un emotivo mensaje a su madre, quien no pudo estar presente en la ceremonia: “Ella no está aquí, pero me ha llevado a cientos de audiciones, me ayudó a grabar muchas de ellas, siempre me ayuda a memorizar mis líneas y es mi compañera de escena favorita. Te amo”, expresó.

Un reconocimiento a sus compañeras nominadas y un mensaje de impacto

Mikey Madison no solo celebró su victoria, sino que también reconoció el talento de sus compañeras de categoría: Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Demi Moore (The Substance) y Saoirse Ronan (The Outrun). “A mis compañeras nominadas, las admiro muchísimo. Hicieron unas actuaciones maravillosas. Y, en verdad, lo mejor de todo esto ha sido conocerlas a todas”, aseguró.

Pero el momento que más dio de qué hablar fue cuando la actriz utilizó su discurso para enviar un mensaje de apoyo a la comunidad de trabajadoras sexuales: “Quiero tomarme un momento para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales. Ustedes merecen respeto y dignidad. Siempre seré una amiga y aliada, e insto a los demás a hacer lo mismo. Muchas gracias”, enfatizó.

Con su carrera en ascenso, Madison reveló en una entrevista con PEOPLE que ha recibido ofertas prometedoras tras el éxito de Anora. Getty Images

Su futuro en el cine y nuevas oportunidades tras Anora

El éxito de Anora ha marcado un antes y un después en la carrera de Mikey Madison. Su papel como una stripper y trabajadora sexual en esta comedia dramática de Sean Baker ha sido aclamado por la crítica, llevándola a recibir nominaciones en los Critics Choice Awards, Film Independent Spirit Awards y los Screen Actors Guild Awards.

Sobre su experiencia en la película, la actriz admitió que cambió su perspectiva sobre su futuro en la industria: “Cambió la forma en que quiero hacer películas, y realmente cambió cómo quiero sentirme cuando estoy trabajando en algo... Realmente estoy persiguiendo esto, no sé, este sentimiento muy específico, esta alegría”, comentó.