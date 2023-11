Mitos y verdades de The Crown: qué sí y qué no es verdad en la serie

The Crown se ha convertido en una de las series favoritas del público en los últimos años gracias no solo a lo bien que está hecha, sino también a las polémicas que ha retratado y que sí han sucedido en la vida real, aunque como toda ficción, no todo lo que se narra es verídico.

Así que si quieres saber qué sí es verdad y qué no en esta serie, quédate leyendo que hoy despejaremos tus dudas y te contaremos algunos detalles que pasaron (o no).



La bulimia de Lady Di

Hasta donde ha documentado, la princesa de Gales realmente sí llegó a padecer bulimia. De hecho, existen grabaciones de ella misma en las que habla abiertamente del tema, así como de otras cuestiones, y las cuales fueron recopiladas en Diana: In Her Words.

Lady Di sí llegó a padecer bulimia, como lo retrata The Crown Facebook

También se ha documentado que esto empezó días antes de su boda con el entonces príncipe Carlos, ya que él le mencionó que estaba ‘gordita’, por lo que Lady Di habría empezado a provocarse el vómito y a ser bulímica.



La ‘prueba de Balmoral’ sí existe

También, en la cuarta temporada se habla sobre la famosa ‘prueba de Balmoral’ la cuál sí es verdad y que Diana Spencer superó, pero no la ministra Margaret Tatcher. Aunque claro, en The Crown está dramatizada, pero en esencia, se trata de una especie de examen (no escrito) que pone la familia real para los recién llegados e implica diversas actividades.

“Hay un código de vestimenta que se aplica estrictamente y que implica cambios constantes de vestuario; y un conjunto inmutable de actividades que involucran madrugadas, picnics y comidas”, según Tina Brown, autora de Las Crónicas de Diana.



¿El ‘tampongate’ fue verdad?

Sorprendentemente sí. La llamada telefónica de Carlos y Camilla Parker en la que él le menciona que quisiera ser un tampón, realmente sí existió y no es sacada de la ficción, como algunos pudieran pensar.

La polémica llamada entre Camilla Parker y el príncipe Carlos sí existió Facebook

De hecho, este suceso fue bautizado como el famoso ‘tampongate’ o ‘camillagate’ por la prensa y se dio a conocer en 1993, aunque la llamada había sido grabada ilegalmente tiempo atrás, en el año de 1989.



¿Reino Unido quería que Isabel abdicara?

Es cierto que sí existió una encuesta del Sunday Times con la pregunta de la abdicación a favor de Carlos, pero también fueron cambiadas varios cosas sobre ese acontecimiento.

La verdad es que en dicha encuesta apenas un 6% de la misma consideraba que la abolición de la monarquía era lo mejor para el pueblo británico. Aunque, casi la mitad de los encuestados sí sugirieron que ‘eventualmente’ Isabel pudiera considerar ceder el trono a su hijo.

También en un episodio de The Crown, se contó una supuesta reunión que habían tenido el príncipe Carlos y el primer ministro John Major para hablar de la abdicación, sin embargo, el político ha dejado claro que eso nunca existió.

Diana no le avisó directamente a la reina Isabel de la entrevista con la BBC Facebook

¿Diana avisó a la reina Isabel de la entrevista con la BBC?

No directamente, no fue Diana la que le contó a Isabel II sobre la famosa entrevista de la BBC en 1995, sino el el secretario privado de la princesa, Patrick Jephson, quien dijo que había sido él que llamó por teléfono al secretario privado de la Reina para darle la noticia.

O al menos así lo dio a conocer el ex empleado de Lady Di, y aunque esto pudiera no ser verdad, lo que sí es un hecho es que esta entrevista tomó por sorpresa a los Windsor.