Nicola Peltz sorprende al eliminar de sus redes sociales a la familia Beckham, ¿continúa la enemistad?

Todo parece indicar que las tensiones en la familia Beckham están lejos de terminar. Recordemos que antes de finalizar 2025, David Beckham avivaba el conflicto al mencionar cuánto amaba a su hijo, luego de que fanáticos señalaran que el exjugador no lo había incluido en sus fotos de fin de año, y que hace tan solo unos días, el propio Brooklyn habría solicitado a través de una carta que la única forma aceptable de comunicación entre él y sus padres sería a través de sus abogados. Hoy quien volvió a poner el “dedo en la herida” fue Nicola Peltz.

La actriz y esposa de Brooklyn Beckham llamó la atención luego de que diversos usuarios se percataran de que la joven había realizado una limpieza de publicaciones en sus redes sociales, eliminando de esta manera publicaciones relacionadas con la familia Beckham.

Esta acción de inmediato levantó de nuevo las especulaciones sobre la existencia de tensiones, reafirmando las teorías de que entre los Beckham sigue existiendo distanciamiento.

Nicola Peltz elimina fotos familiares en Instagram

De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, Nicola habría eliminado varias fotografías familiares y recuerdos que había posteado en algún momento en su cuenta de Instagram en compañía de los Beckham.

Uno de ellos, y el más insólito, fue la dedicatoria que la actriz y modelo había publicado en 2024 con motivo de la celebración del cumpleaños número 50 de Victoria Beckham.

La publicación mostraba a ambas y la joven dedicaba un afectuoso mensaje: “Feliz cumpleaños a mi hermosa suegra, Victoria Beckham. Te amo mucho y me gustaría ser tu compañera de baile por siempre”.

Brooklyn Beckham se mantiene distanciado de sus padres

Por supuesto que este gesto no fue pasado como una simple casualidad por los internautas, sino como una decisión que refleja el estado actual en la relación de la familia.

La tensión entre Brooklyn y sus padres no es algo nuevo; recordemos que luego de su matrimonio con Nicola, infinidad de rumores sobre desacuerdos, malentendidos y posturas divididas han sido una constante que podría haber generado el distanciamiento.

Recientemente, el primogénito de David y Victoria presuntamente habría enviado una carta a sus padres en la cual les solicitaba que la comunicación que tuvieran con él debería realizarse a partir de ahora a través de sus abogados. De acuerdo con fuentes cercanas al joven chef, esta medida surgió luego de que Victoria reaccionara a un video en el que él aparecía, dejando claro que la intención de Brooklyn es que la situación familiar deje de seguir escalando a nivel mediático y obtenga una solución íntima y privada, únicamente en el núcleo familiar.

Los sucesos que han alimentado la polémica

Uno de los episodios que más llamó la atención y que generó en más de uno la certeza de que algo estaba sucediendo en la familia fue cuando Brooklyn y Nicola no asistieron a celebraciones familiares importantes como el cumpleaños número 50 de David, celebrado el pasado mes de mayo.

Durante un desfile de moda de Victoria, la pareja de nuevo volvió a brillar por su ausencia, y recientemente Cruz y Brooklyn habrían tenido un desacuerdo luego de que Victoria reaccionara a un video de Brooklyn y este bloqueara a todos los miembros de su familia de sus redes sociales.

Ante esta situación, y luego de que la opinión pública señalara que ni Victoria ni David seguían a su primogénito en Instagram, Cruz tuvo que salir a su cuenta personal a informar que tanto ellos como él habían sido bloqueados por su hermano mayor.

La decisión de Nicola Peltz de eliminar los recuerdos y momentos en compañía de la familia Beckham de sus redes sociales representa un nuevo escándalo para la polémica que lleva un año en desarrollo y un par más gestándose. Aunque hasta el momento ninguno de los implicados ha aclarado qué es lo que está pasando o lo que originó cien por ciento el conflicto, la realidad es que la distancia sigue siendo algo inevitable entre los miembros.