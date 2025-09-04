Suscríbete
OMedia: así se consolida la unión entre Editorial Televisa e Intermex en México

Grupo Ollamani anuncia la fusión de Editorial Televisa e Intermex, dos referentes en la industria editorial mexicana, para dar inicio a OMedia.

September 04, 2025 • 
Karen Luna
DSC08613.jpg

OMedia: así se consolida la unión entre Editorial Televisa e Intermex en México

Cortesía

Tras más de seis décadas de trayectoria, Grupo Ollamani decidió dar un paso histórico al fusionar a Editorial Televisa y Distribuidora Intermex bajo una nueva identidad corporativa llamada OMedia. Más allá de las cifras y los nombres, lo que se siente es el inicio de una nueva etapa para la manera en que consumimos historias, tanto en papel como en digital.

Editorial Televisa, la editorial que creció con nosotros

Si creciste en México, es casi imposible que no hayas hojeado una revista de Editorial Televisa. Estuvieron en las peluquerías, en la sala de casa, en los puestos de revistas del barrio. Sus títulos nos acompañaron en diferentes momentos de la vida, desde la moda, espectáculos, estilo de vida, incluso consejos prácticos que se volvían conversación familiar. Editorial Televisa no solo publicaba, sino que conectaba con la gente y ahora, con OMedia, esa tradición se transforma para seguir vigente.

Intermex, el motor que llevó esas revistas a todo el país

Detrás de cada ejemplar que encontrabas en un kiosco estaba Intermex, su red de distribución hizo posible que esas publicaciones llegaran a cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. En pocas palabras, Intermex fue el puente silencioso entre las historias y los lectores.

DSC08656.jpg

Editorial Televisa e Intermex se fusionan y dan vida a OMedia, un nuevo referente editorial

Cortesía

OMedia: una unión con propósito

Durante el anuncio, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani, lo explicó de una forma que resonó con todos:
“ OMedia no es solo una fusión: es la unión de experiencia y visión, de tradición e innovación. Es la promesa de conectar con más fuerza que nunca con nuestros lectores. Porque en Ollamani estamos convencidos que la transformación es posible, que la innovación nos impulsa y que los sueños compartidos nos hacen imparables.”

Ángel Fuentes, director general de OMedia, lo describió como “el inicio de un capítulo muy emocionante” y lo cierto es que sí lo es. Esta fusión representa el compromiso con la evolución, con acercar contenidos de calidad a más personas y con no perder de vista lo más importante: la conexión con los lectores.

Con OMedia, Grupo Ollamani no solo reafirma su liderazgo, también confirma que la tradición puede caminar de la mano con la innovación.

Karen Luna
