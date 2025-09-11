Suscríbete
¿Por qué terminaron Nina Dobrev y Shaun White? Los detalles que nos han sorprendido

La noticia de que Nina Dobrev y Shaun White terminaron su compromiso nos ha impactado, así que te contamos todo lo que sabemos.

September 11, 2025 • 
Karen Luna
The Snow League Celebrates Inaugural Event In Aspen

¿Por qué terminaron Nina Dobrev y Shaun White?

Getty Images

Después de más de cuatro años juntos, Nina Dobrev y Shaun White han decidido tomar caminos separados. La noticia nos sorprendió porque la pareja era una de las favoritas porque siempre se mostraban unidos, felices y comprometidos. Pero, ¿qué llevó realmente a su ruptura?

La confirmación de la ruptura entre Nina Dobrev y Shaun White

Un medio internacional confirmó que la actriz de The Vampire Diaries y el medallista olímpico de snowboard pusieron fin a su relación en septiembre de 2025. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas directas, fuentes cercanas a la pareja señalaron que la decisión fue de mutuo acuerdo y sin conflictos.

“No hubo drama, simplemente se dieron cuenta de que sus caminos iban en direcciones distintas”, aseguró una persona cercana a ellos al medio.

¿Por qué terminaron Nina Dobrev y Shaun White?

Uno de los puntos clave en la separación habría sido la diferencia de estilos de vida, pues Nina está más enfocada en proyectos de cine o televisión, lo que la mantiene viajando constantemente entre Europa y Estados Unidos. Mientras que Shaun viene una vida más tranquila retirado de las competencias e involucrado en negocios, patrocinios y proyectos personales relacionados con los deportes de invierno o el emprendimiento.

Esa diferencia de ritmos y prioridades habría hecho que la relación se volviera complicada con el paso del tiempo.

Nina Dobrev y Shaun White

Nina Dobrev y Shaun White

Getty Images

Así se conocieron Shaun White y Nina Dobrev

Nina y Shaun comenzaron a salir en 2020, y desde el inicio se convirtieron en una de las parejas favoritas de Hollywood. Compartían viajes, rutinas de ejercicio y hasta momentos familiares que subían a redes sociales.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, Nina apoyó a Shaun en su última participación como atleta profesional, un gesto que fue visto como una gran muestra de amor y compromiso.

Aunque el final de la relación entristeció a muchos fans, la separación se ha descrito como respetuosa y sin resentimientos. Según las fuentes, siguen teniendo cariño y admiración mutua, por lo que no se descarta que mantengan una amistad en el futuro.

Nina Dobrev, recientemente terminó el rodaje de un nuevo thriller, seguirá enfocada en su carrera actoral. En tanto, Shaun White continúa desarrollando su faceta empresarial y preparando proyectos que lo mantendrán cerca del deporte. Sin duda, extrañaremos ver a esta pareja tan unida como siempre. Ahora, ¿quién nos hará creer en el amor?

Nina Dobrev separación ex novio
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
