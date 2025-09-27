Priscilla Presley cuenta cómo descubrió las infidelidades del Elvis Presley en su propia casa: “Era un buen esposo, pero éramos demasiados”

Priscilla y Elvis Presley fueron una de las parejas más populares de Hollywood, la pareja se conoció en 1959 cuando ella tenía 14 años y el 24, la enorme diferencia de edades causó polémica; sin embargo, ellos no hicieron caso.

Se casaron en Las Vegas en 1967, y aunque tuvieron una hija, la pareja se separó tras seis años de matrimonio, que no fue tan feliz como esperaban, ya que el “Rey del Rock”, le fue infiel a Priscilla más de una vez.

Priscilla Presley cuenta cómo descubrió las infidelidades de Elvis Presley y cómo impactaron a su matrimonio

En entrevista con el medio Today, Priscilla reveló algunos detalles de su matrimonio con Elvis, asegurando que a pesar de sus diversas “indiscreciones”, el Rey era “muy, muy especial”.

La actriz y empresaria continúo dando detalles sobre su vida de casados, cuando él ofrecía espectáculos en Las Vegas.

“Nuestra vida era muy diferente, ¿sabes? Muy, muy diferente. Y cuando él estaba en Las Vegas, ¿sabes?, realmente estaba retomando su carrera en Las Vegas. Teníamos una casa en Palm Springs, una segunda residencia, y yo iba allí a verla cuando él estaba en Las Vegas para ver cómo estaba. Si estaba limpia, si las empleadas domésticas habían limpiado todo antes de que él volviera”.

Sin embargo, fue precisamente en una de esas visitas cuando Priscilla descubrió las infidelidades de su esposo, fue de una manera inesperada y dolorosa.

“Estaba leyendo el correo y las cosas que leía realmente me molestaban y no me gustaban. Iban a ver a Elvis a casa los fines de semana cuando él iba, y era como otra vida. Ahora, volvía a casa estupendo y maravilloso. Seguía siendo un buen esposo, pero éramos demasiados”.

¿Por qué Priscilla Presley decidió divorciarse de Elvis Presley?

Priscila recordó cómo terminó ella por también ser infiel, tuvo una aventura con un instructor de karate llamado Mike Stone.

“Mi vida era su vida. Él tenía que ser feliz. Mis problemas eran secundarios. Quiero crecer. Quiero hacer cosas”.

Elvis y Priscilla finalmente se separaron en 1972 y firmaron el divorcio un año después, años después ella declaró:

“No me divorcié de él porque no lo amara; era el amor de mi vida, de verdad. En todo caso, lo dejé porque necesitaba descubrir cómo era el mundo”.

