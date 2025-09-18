Suscríbete
¿Qué enfermedad tiene Bella Hadid? La causa de que esté en el hospital

Bella Hadid genera preocupación tras publicar varias fotos desde el hospital donde se encuentra internada, ¿qué enfermedad autoinmune enfrenta?

September 18, 2025 • 
Melisa Velázquez
La modelo, Bella Hadid, ha causado preocupación entre sus seguidores, luego de haber compartido algunas fotos desde la cama de un hospital, mientras está rodeada de máquinas y luce una apariencia desmejorada.

En 2023, la hermana de Gigi Hadid reveló que padecía la enfermedad de Lyme, una enfermedad que padecen otros artistas como Avril Lavigne y Justin Bieber, que han visto afectada su calidad de vida.

Bella Hadid comparte su estado de salud desde el hospital

En las imágenes publicadas en su perfil de Instagram, la supermodelo aparece conectada a un suero, con gesto de dolor y el rostro visiblemente cansado. También mostró momentos más ligeros: posando con una pijama de Pikachu, jugando a las cartas y cenando pizza en la cama del hospital.

Perdón por desaparecer siempre, los amo”, escribió Bella junto al carrusel de fotos.

Además de las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores, su hermana, Gigi Hadid, no dudó en enviarle muestras de cariño: “¡Te amo! Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”.

Su madre, Yolanda Hadid, quien también ha sido diagnosticada con la misma enfermedad, la llamó “guerrera de Lyme”.

Incluso celebridades como Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, se sumaron con mensajes de aliento: “Eres muy amada, dulce niña”.

La batalla de Bella Hadid contra la enfermedad de Lyme

Bella ha hablado abiertamente de lo difícil que ha sido convivir con esta enfermedad. En 2023 confesó haber enfrentado “casi 15 años de sufrimiento invisible” y recordó que “la pequeña yo que sufrió estaría muy orgullosa de la adulta yo por no rendirse”.

Y agregó: “Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar”.

También reflexionó: “Estar tan triste y enferma, con tantas bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso del mundo”.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas. Sus síntomas incluyen erupciones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza y, en casos avanzados, problemas articulares y neurológicos. Detectarla a tiempo es clave, y se trata eficazmente con antibióticos.

Melisa Velázquez
