Qué ha sido de la ‘niña más guapa del mundo’, la joven que reapareció en Cannes y sorprendió a todos

El 2005, en pleno auge del internet, el mundo entero se quedó boquiabierto al conocer la imagen de Thylane Blondeau, hija del popular ex jugador de fútbol Patrick Blondeau y la diseñadora de moda Veronika Loubry, cuya imagen se dio a conocer gracias a su participación en uno de los desfiles de aquel año del reconocido diseñador de modas francés Jean Paul Gaultier.

La belleza de la niña, de entonces tan solo cuatro años de edad, resultó tan impactante que se valió el apodo de la ‘niña más guapa del mundo’, un nombramiento que, si bien ya no es válido debido a que dejó de ser una infante, continúa vigente respecto a la cualidad mencionada, ya que a sus 23 años su encanto sigue siendo de los más cautivadores en el mundo de la moda.

Thylane Blondeau tenía 4 años cuando desfiló en París y cautivó al mundo. Getty Images

Ahora, después de haberse convertido en la modelo francesa más joven en posar para la edición de “Vogue Paris” y de haber llegado a ser también llamada “la nueva Kate Moss”, Blondeau se ha convertido también en actriz y embajadora de las marcas de belleza más icónicas del globo, como la marca de cosméticos L’Oréal o imagen del perfume Lolita Lempicka.

¿En qué proyectos ha participado Thylane Blondeau después de haber sido nombrada la ‘niña más guapa del mundo’?

Como actriz, Blondeau ha participado en tres proyectos de cine independiente, titulados respectivamente “Helvellyn Edge”, “The loneliest boy in the world” y “Belle et Sébastien, l’aventure continue”.

Thylane es ahora una de las figuras más influyentes en Instagram del mundo del modelaje Instagram @thylaneblondeau

Sin embargo, ha sido en el mundo del modelaje donde más se le ha visto triunfar a la hija del famoso ex futbolista, ya que tal y como sus más de siete millones de seguidores han podido comprobarlo, su gran atractivo y armonía facial la han llevado a ser fichada por una de las agencias de modelaje más importantes del mundo: IMG Models, la cual ha tenido entre su catálogo a importantes figuras como Gigi Hadid o Barbara Palvin.

Además, la cuenta de Instagram de ‘niña más guapa del mundo’ muestra testigos de colaboraciones con importantes marcas como Prada, Miu Miu y Givenchy, es justo la firma que la llevó a reaparecer, después de siete años de no haber asistido, la alfombra del Festival de Cine de Cannes 2024, en la cual deslumbró a toda una audiencia por medio de su look total black complementado con joyería de Messika.

Thylane Blondeau sorprendió a todos con su reaparición en el Festival de Cine de Cannes 2024 Instagram Thylane Blondeau

Sin duda, el título que se le otorgó a Thylane Blondeau lo ha hecho valer a la perfección, evolucionándolo y pasando a formar parte de la lista de las mujeres con los rostros más angelicales del mundo.