Se revela la razón por la que Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se habrían separado

Hace unas semanas la prensa francesa revelaba que Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se habrían separado, mientras que ahora ya se han revelado algunos detalles sobre esta ruptura y las causas que los llevarían a tomar esta drástica decisión.

Según lo que revelan medios italianos y franceses, la pareja habría decidido poner fin a su matrimonio debido a la falta de vida familiar, lo cuál se habría derivado del exceso de trabajo del productor de cine.

Las razones de la separación de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

De acuerdo con lo que han informado los medios, el principal motivo de su ruptura tendría que ver con la actividad laboral que tiene Dimitri, ya que “se la pasa trabajando”, aseguraron fuentes muy cercanas a la hija de Carolina de Mónaco. Además de otros compromisos derivados de su trabajo como las alfombras rojas, también han hecho que se distancie más la pareja.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se habrían separado por falta de vida familiar y el exceso de trabajo del productor Getty Images

También, esto habría provocado que el esposo de Casiraghi no se dé cita a muchos de los actos y eventos del principado monegasco, como el Día Nacional de Mónaco, al cual no acudió el año pasado. Y si bien la sobrina del príncipe Alberto no está obligada a acudir a todos los compromisos, ella sí suele estar presente en muchos de ellos.

Por otra parte, hay quienes apuntan a que esta ausencia de su marido también se vería reflejada en la poca participación en la vida escolar de su hijo Balthazar, de 5 años de edad, ya que medios galos sostienen que también eso “era un problema para ella”.

Sin embargo, no es la primera vez que se habla de una separación entre Carlota y Dimitri, ya que en 2019 se dieron un tiempo para después volver a unirse. Aunque de momento, ninguno de los dos ha salido a confirmar (ni desmentir) su supuesto divorcio.

Carlota Casiraghi ya tendría un nuevo romance

La prensa dice que Nicolas Mathieu sería el nuevo romance de Carlota Casiraghi Getty Images

Luego de que la prensa confirmara esta separación, ahora se ha rumorado que Carlota Casiraghi ya tendría un nuevo romance con el escritor francés Nicolas Mathieu, a quien se le vio cerca del lugar de residencia de la aristócrata.

La revista Semana publicó hace días unas fotografías en las que se ve a este atractivo novelista, de 45 años, saliendo del edificio en donde vive Casiraghi, mientras que al poco tiempo, la monegasca también fue captada saliendo del mismo lugar. Suponemos que esta jugada la hicieron para no ser vistos juntos y no generar revuelo. Sin embargo, la nieta de Rainiero III tampoco ha confirmado su nuevo noviazgo.