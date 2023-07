Rooney Mara asegura que no obligará a su hijo a tener un estilo de vida vegano

Además de por su trabajo actoral, Rooney Mara y Joaquín Phoenix son reconocidos en la industria hollywoodense por su estricto régimen vegano, el cual no permite ni el más mínimo consumo alimenticio o utilización de artículos elaborados con derivados animales.

La famosa pareja vegana tuvo hace poco tiempo a su primer hijo, llamado River, a quién, contrario a todo pronóstico, le permitirán decidir el estilo de vida que él quiera llevar, aunque vaya en contra de los principios éticos de sus famosos padres, respecto al consumo animal.

En una serie de declaraciones dadas ante el diario The Sunday Times, los protagonistas de “Her” aseguraron que le darán completa libertad a su hijo de apenas 10 meses de edad para elegir sus creencias.

Rooney Mara y Joaquín Phoenix aceptarán que su hijo no sea vegano

Instagram @rooney.mara

Ambos actores coinciden en que no es correcto imponer a su hijo su modo de vivir. Sin embargo, a pesar de no manejar un discurso adoctrinante de crianza, si habrá reglas dentro del hogar para que el niño tenga claras algunas cuestiones respecto a los ideales que representa un estilo de vida no vegano, el cual muchas veces tiene que ver con la crueldad en contra de las especies no humanas.

“No voy a adoctrinarlo con la idea de que McDonald ‘s tiene una “cajita feliz” porque no hay nada feliz en esa comida”, explicó el intérprete de El Guasón, respecto a las ideas con las que espera influir en las decisiones de su hijo en el futuro.

Así pues, tanto Rooney como Phoenix dejarán a River tomar su propio camino y darán todo de sí como padres para evitar que su hijo sea influenciado por el discurso predominante a favor del consumo de carne, aunque, si él decide ceder, no harán otra cosa más que apoyarlo.