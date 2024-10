Éste es el tema de la gala del MET 2025 y su poderoso significado de inclusión

El dandismo de los hombres negros será el tema de la gala del Met de 2025. La gala será la antesala a la primera exhibición especializadas en recorrer la historia de la moda masculina, bajo la visión del Instituto de Moda neoyorquino en más de 20 años. Como cada año, se pronostica que ésta será una de las muestras estelares del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

“Inspirada en el libro de Monica L. Miller de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, la exposición presentará un análisis cultural e histórico del dandi negro, desde el surgimiento de la figura en la Europa de la Ilustración durante el siglo XVIII hasta las encarnaciones del siglo XXI en las ciudades cosmopolitas de Londres, Nueva York y París”, explica el comunicado oficial.

A través de una narrativa visualmente rica y multidisciplinar, la muestra invitará a descubrir la historia del dandismo negro. Por medio de elegantes trajes e impactantes fotografías, reuniendo una amplia variedad de medios que se combinan para dar vida a este fenómeno y explorar su compleja relación con la raza, el género y el poder.

La exhibición de moda Superfine: Tailoring Black Style se inaugurará del 10 de mayo al 26 de octubre de 2025, en el Met Fifth Avenue. Como ya es tradición, previo a la inauguración, la institución de arte es sede de una de las mayores celebraciones de moda: la MET Gala.

MET Gala 25: tema, significado e implicaciones

Si bien, el desfile de celebridades ha cobrado popularidad en los medios, pero tiene una importante razón de ser. Pues la gala ayuda a la financiación del Instituto de Moda neoyorquino, proporcionando los recursos necesarios para llevar a cabo exposiciones, publicaciones, adquirir nuevas piezas, cubrir gastos operativos y realizar mejoras en las instalaciones.

Lewis Hamilton, piloto de automovilismo británico, será anfitrión de la Gala del MET 2025. Getty Images

En esta ocasión, “la exposición de primavera de 2025 del Costume Institute explorará, con una escala y una amplitud notables, la importancia del estilo sartorial para la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica”, dijo Max Hollein, director del MET.

En el título del programa toma prestada una frase de las memorias de un hombre esclavizado del siglo XVIII que, al obtener su libertad, desafió las normas sociales de su época al expresar su deseo de vestir un “traje de ropa superfina”. Esta declaración, en apariencia sencilla, encierra una profunda rebeldía y un anhelo de reconocimiento.

“No es habitual que la comunidad negra sea protagonista en las galas de moda, ni en esta; tampoco que lo sea la vestimenta masculina; de hecho, hace más de 20 años, desde Men in Skirts (Hombres en faldas) de 2003 no había una sobre el atuendo de los hombres”, apunta María Porcel para El País.

Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, comentó en el comunicado oficial: “En los últimos años, la moda masculina ha experimentado una especie de renacimiento. A la vanguardia de esta revitalización se encuentra un grupo de diseñadores negros extremadamente talentosos que desafían constantemente las categorías normativas de identidad. Si bien sus estilos son singulares y distintivos, lo que los une es una dependencia de varios tropos que tienen sus raíces en la tradición del dandiismo, y específicamente en el dandiismo negro”.

Y a todo esto, ¿qué es ser Dandi? Se usa para definir a un “Hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales”, según la Real Academia Española. Pero, más a allá de la apariencia superficial, la muestra abordará temas todavía profundos y controversiales como lo son la esclavitud y el racismo, así como del movimiento Black Lives Matter.

Organizada en torno a una serie de características clave —propiedad, presencia, comodidad y cosmopolitismo—, la exposición narrará la rica historia del dandismo negro. A través de las historias de figuras negras icónicas, se mostrará cómo estas características han definido y redefinido el forma de vestir de masculina de la comunidad negra. Hasta el momento, se ha adelantado la presencia destacada de Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams, a manera de anfitriones.