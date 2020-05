COVID-19: ¿Cómo y cuándo se acaba una pandemia?

«En la calle y en las salas, la gente está ansiosa», recordó recientemente la Dra. Murray en un artículo publicado en The New England Journal of Medicine.

“Tener el color de piel incorrecto era suficiente para recibir miradas incómodas en el autobús o en el tren. Tosa una vez y los encontrará alejándose de usted».