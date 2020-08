Cubrebocas quirúrgicos, eficaces para frenar covid-19; pañuelos de cuello NO, dice estudio

Un nuevo estudio clasificó 14 tipos de mascarillas comúnmente disponibles, y encontró que los cubrebocas médicos ofrecen una protección significativamente mayor contra la propagación de las gotitas que pueden transmitir el virus que los cubreocas de algodón, mientras que los pañuelos de cuello no sirven de casi nada.

Los hallazgos publicados en la revista estadounidense Science Advances tienen implicaciones de política pública, en particular en países como Estados Unidos, donde las autoridades alentaron a la población a usar mascarillas de tela y dejar las de tipo médico a los trabajadores de la salud porque escasean.

«Necesitamos aumentar la producción y distribución de mascarillas quirúrgicas», tuiteó Tom Frieden, exdirector de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades durante el gobierno del presidente Barack Obama, tras la publicación del estudio.

Las mascarillas faciales son importantes porque entre el 30% y el 40% de las personas infectadas pueden no mostrar síntomas, pero aún así transmiten el virus sin saberlo al toser, estornudar o simplemente hablar.

We need to scale up surgical mask production and distribution. https://t.co/c8TGG3c5qM

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) August 9, 2020