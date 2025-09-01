Suscríbete
DIY: Así es como puedes hacer fantasmas para decorar tu casa en Halloween

¿Quieres decoraciones de Halloween originales y divertidas? Estas ideas te enamorarán.

August 31, 2025 • 
Karen Luna
Halloween siempre tiene esa magia que nos hace volver a sentirnos como niños, quizá son esas luces, las calabazas y el aire misterioso que llena las calles invitan a decorar la casa y darle un toque divertido. Si hablamos de clásicos que nunca pasan de moda, los fantasmas caseros se llevan la corona.

La buena noticia es que no necesitas gastar mucho ni ser experta en manualidades para tener los tuyos. Con un par de telas blancas, algunos globos y un poco de imaginación puedes lograr decoraciones que parecen sacadas de Pinterest.

Fantasmas fáciles y rápidos

El truco más simple es el de toda la vida: inflas un globo, lo cubres con una tela ligera (una sábana vieja funciona perfecto) y amarras un listón para formar la cabeza. Después dibujas los ojos y la boca con marcador negro y listo. Créeme, se ven adorables colgados en las ventanas o en la entrada de la casa.

Si tienes peques, esta idea es perfecta para hacer juntos: ellos dibujan las caritas y tú armas el resto. Diversión asegurada.

Fantasmas que brillan en la oscuridad

Si quieres subir de nivel, prueba los fantasmas luminosos. Solo necesitas una botella vacía, una vela LED o luces pequeñas, y cubrirla con tela blanca. Cuando enciendas la luz, parecerá que el fantasma flota. Es un detalle sencillo pero con mucho efecto, sobre todo si los colocas en el jardín o cerca de la puerta principal.

Colgantes para la sala o comedor

Nada más tenebroso (y divertido) que un fantasma flotando sobre la mesa. Para hacerlo, usa bolas de unicel o incluso papel arrugado, ponles tela blanca encima y cuélgalos con hilo transparente del techo. De lejos, parecerá que vuelan.

Fantasmas con frascos reciclados

Si te gusta lo cozy, esta idea es para ti: pinta frascos de vidrio con pintura blanca, dibuja caritas con marcador negro y coloca dentro una vela LED. Tendrás portavelas fantasmales que iluminan suavemente y hacen que todo se vea más acogedor.

Lo bonito de estas ideas DIY es que decoran con ese toque personal que tanto reflejan tu estilo. Cada carita o detalle, refleja tu toque personal y al final, lo que más se disfruta es pasar un rato creativo y llenar la casa de esa vibra festiva que tanto nos gusta en octubre.

¡Este año, atrévete a hacerlo tú misma! Te prometo que tus fantasmas caseros se convertirán en la decoración favorita de tu Halloween.

